ТСН у соціальних мережах

Астрологія
75
2 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна починати будівництво або ремонт

День рішучих дій і початку роботи над грандіозними проєктами, який більше підійшов би для буднів, але й у вихідний важлива і потрібна справа знайдеться для всіх.

Міла Корольова
Сьогодні максимально вдалими стануть будь-які дії з нерухомістю, але насамперед вони торкнуться будівництва та ремонту.

Сьогодні, 28 березня, будь-які дії, пов’язані з нерухомістю, виявляться успішними для представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них можна розпочинати будівництво або ремонт.

Овен

Овнам — щоправда, тільки тим, хто вирішив перебратися за місто — саме час братися за господарські роботи на новому місці проживання. Можливо, йтиметься не про будівництво з нуля, а про створення прибудови або літньої кухні, але всіх «принад» будівельних робіт представники знака зазнають.

Скорпіон

Скорпіонам, які живуть у заміському будинку, імовірно, захочеться ушляхетнити і без того доглянуту ділянку, поставивши на ній альтанку, в якій можна буде проводити літні вечори. Краще доручити втілення в життя проєкту спеціально навченим людям, спостерігаючи за процесом збоку.

Стрілець

Стрільцям, які останнім часом жили за повної відсутності ремонту, настав час зайнятися наведенням ладу у своїй квартирі. Грандіозні роботи затівати не має сенсу — їх навряд чи вдасться втілити в життя, але без якісної «косметики» не обійтися.

Дата публікації
Кількість переглядів
75
