Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять складати іспити
З процесом навчання в кожного з нас свої стосунки — як тривалі, так і не дуже.
Хтось намагається якнайшвидше закінчити навчальний заклад, отримати документ про освіту і більше про неї не згадувати, а хтось, закінчивши один, одразу ж вступає до іншого.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять вчитися і складати іспити.
Овен
Овни протягом усього свого життя заряджені на рух уперед, тому друга, третя або навіть десята — спеціальна чи вища — освіта, на їхній погляд, зайвою не буває. Ну, а іспити для я представників знака — спосіб отримати порцію адреналіну, якого вони потребують завжди.
Діва
Діви все люблять робити максимально якісно, і якщо для цього — на їхню думку — потрібно здобути нові знання, вони обов’язково це зроблять. Що ж стосується іспитів, то на них представники знака ніколи не користуються шпаргалками — для них важливо знати, що вони все засвоїли на належному рівні.
Водолій
Водолії до навчання часто ставляться байдуже, а ось іспити люблять, оскільки вони дають їм змогу виявити притаманні їм креативні здібності. Оцінювання знань для представників знака — на кшталт вистави, під час якої вони можуть імпровізувати собі на втіху.
