- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 406
- Час на прочитання
- 2 хв
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 20–26 липня
До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси та навіть здоров’я.
Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.
Кому пощастить у коханні цього тижня — від 20 до 26 липня?
Телець
Тельцям зірки радять пригадати стару істину: що міцніше ти утримуєш поруч із собою іншу людину, то сильніше вона хоче втекти на всі чотири боки. А ось якщо послабити хват, вона, найімовірніше, змінить думку і відмовиться від різких рухів. Представникам цього знака не завадило б подумати про це і припинити — або хоча б зробити вигляд, що припинили — тримати кохану людину на короткому повідці. Відчувши, що на їхню свободу ніхто не зазіхає і право вибору не обмежує, вони заспокояться, а стосунки налагодяться.
Рак
Раки — особливо ті, хто цього тижня святкуватиме день народження — можуть розраховувати на сюрпризи, які підготували для них зірки. Представників цього знака занадто багато, щоб для всіх існував один-єдиний сценарій: у кожного удача проявиться по-своєму. З цілковитою впевненістю можна сказати лише те, що вибір варіантів виявиться багатим, і кожен зможе вибрати те, що йому до душі — від доленосного знайомства до офіційного оформлення стосунків, які давно цього потребують.
Козоріг
Козорогам, чиї стосунки з близькою людиною останнім часом припинили приносити радість, не варто робити з цього серйозну проблему. Виправити ситуацію представникам цього знака цілком до снаги, особливо якщо вони зможуть — хоча б на деякий час — поміняти роботу й особисте життя місцями, висунувши на перший план інтереси коханої людини, яка хоче проводити з ними якомога більше часу. Влітку є дуже багато приємних способів побути разом і приділити одне одному якомога більше уваги — від поїздок у відпустку до прогулянок у парку та концертів на відкритих майданчиках.
Читайте також:
Хірон у Тельці від 20 червня 2026 року до 5 травня 2034 року: що на нас чекає в цей період
Зодіакальний гороскоп на липень 2026 року для всіх 12 знаків