ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
406
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 20–26 липня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси та навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Озеро у формі серця

Озеро у формі серця / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 20 до 26 липня?

Телець

Тельцям зірки радять пригадати стару істину: що міцніше ти утримуєш поруч із собою іншу людину, то сильніше вона хоче втекти на всі чотири боки. А ось якщо послабити хват, вона, найімовірніше, змінить думку і відмовиться від різких рухів. Представникам цього знака не завадило б подумати про це і припинити — або хоча б зробити вигляд, що припинили — тримати кохану людину на короткому повідці. Відчувши, що на їхню свободу ніхто не зазіхає і право вибору не обмежує, вони заспокояться, а стосунки налагодяться.

Рак

Раки — особливо ті, хто цього тижня святкуватиме день народження — можуть розраховувати на сюрпризи, які підготували для них зірки. Представників цього знака занадто багато, щоб для всіх існував один-єдиний сценарій: у кожного удача проявиться по-своєму. З цілковитою впевненістю можна сказати лише те, що вибір варіантів виявиться багатим, і кожен зможе вибрати те, що йому до душі — від доленосного знайомства до офіційного оформлення стосунків, які давно цього потребують.

Козоріг

Козорогам, чиї стосунки з близькою людиною останнім часом припинили приносити радість, не варто робити з цього серйозну проблему. Виправити ситуацію представникам цього знака цілком до снаги, особливо якщо вони зможуть — хоча б на деякий час — поміняти роботу й особисте життя місцями, висунувши на перший план інтереси коханої людини, яка хоче проводити з ними якомога більше часу. Влітку є дуже багато приємних способів побути разом і приділити одне одному якомога більше уваги — від поїздок у відпустку до прогулянок у парку та концертів на відкритих майданчиках.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
406
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie