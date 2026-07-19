Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 20–26 липня

Озеро у формі серця / © Associated Press

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Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 20 до 26 липня?

Телець

Тельцям зірки радять пригадати стару істину: що міцніше ти утримуєш поруч із собою іншу людину, то сильніше вона хоче втекти на всі чотири боки. А ось якщо послабити хват, вона, найімовірніше, змінить думку і відмовиться від різких рухів. Представникам цього знака не завадило б подумати про це і припинити — або хоча б зробити вигляд, що припинили — тримати кохану людину на короткому повідці. Відчувши, що на їхню свободу ніхто не зазіхає і право вибору не обмежує, вони заспокояться, а стосунки налагодяться.

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Рак

Раки — особливо ті, хто цього тижня святкуватиме день народження — можуть розраховувати на сюрпризи, які підготували для них зірки. Представників цього знака занадто багато, щоб для всіх існував один-єдиний сценарій: у кожного удача проявиться по-своєму. З цілковитою впевненістю можна сказати лише те, що вибір варіантів виявиться багатим, і кожен зможе вибрати те, що йому до душі — від доленосного знайомства до офіційного оформлення стосунків, які давно цього потребують.

Козоріг

Козорогам, чиї стосунки з близькою людиною останнім часом припинили приносити радість, не варто робити з цього серйозну проблему. Виправити ситуацію представникам цього знака цілком до снаги, особливо якщо вони зможуть — хоча б на деякий час — поміняти роботу й особисте життя місцями, висунувши на перший план інтереси коханої людини, яка хоче проводити з ними якомога більше часу. Влітку є дуже багато приємних способів побути разом і приділити одне одному якомога більше уваги — від поїздок у відпустку до прогулянок у парку та концертів на відкритих майданчиках.

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