Три знаки зодіаку, яким пощастить у дорозі

День – недарма одним з його символів є черепаха – не сприяє суєті і поспіху: сьогодні чим тихіше їдеш, тим далі будеш, до того ж, не тільки в переносному, а й у прямому значенні слова. Тим не менш, у цей час не тільки можна, а й потрібно вирушати в подорожі та мандрівки – головне і тут нікуди не поспішати.

Сьогодні, 1 липня, у поїздки та подорожі можна вирушати представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо пощастить у дорозі.

Діва

Дівам зірки наполегливо рекомендують вирушати у відрядження, без якого із завданням, поставленим перед ними керівництвом, упоратися не вдасться. Поїздка виявиться напрочуд вдалою – з неї вдасться повернутися з новими знаннями професійного характеру та гарним настроєм.

Терези

Терезам вдасться те, що навряд чи вийде у представників інших знаків: у поїздці вони зможуть поєднати ділову мету з особистою – не тільки зроблять роботу, для чого власне, і поїдуть, а й зав'яжуть знайомство, яке може стати для них по-справжньому доленосним.

Скорпіон

Скорпіонам можна вирушати в подорож особистого характеру, метою якої може бути як зустріч з близькою людиною, так і огляд визначних пам'яток та відвідування музеїв. Треба сказати, що як із першим, так і з другим завданням представники знака впораються на «відмінно».

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