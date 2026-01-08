ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1001
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, які сьогодні мають повірити в себе

Нинішній день ідеально підходить для початку нових справ, але своїх цілей й досягають тільки ті, хто вірить у себе і свої сили, тому потрібно культивувати в собі саме цю якість і — попрацювати над самооцінкою.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Цього дня, 8 січня, повірити в себе потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них позбутися різноманітних комплексів особливо важливо.

Близнята

Близнята рідко страждають від невпевненості в собі, але оскільки сьогодні таке трапиться, важливо навчитися швидко й ефективно привести себе в добру моральну форму — можна, наприклад, згадати про свої колишні досягнення, яких нездібна людина не змогла б здійснити.

Діва

Діва може розчаруватися в собі та своїх силах через невдачі, які переслідують представників знака останнім часом. Настав час забути про неприємності — цілком можливо, що саме від цього дня в житті почнеться світла смуга, а разом із нею повернеться і висока самооцінка.

Козоріг

Козороги, які на перше місце ставлять не впевненість у собі, а працьовитість укупі з методичністю і системним підходом до роботи, цього разу, проте, матимуть потребу в гарній про себе думці, інакше вони можуть — несподівано для себе — занепасти духом і опустити руки.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
1001
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie