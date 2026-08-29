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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
2 хв

Три знаки Зодіаку, яким сьогодні не можна нікого лаяти й проклинати

День, коли важко дивитися на світ реалістично — енергії цього дня спотворюватимуть картину, підкидаючи замість правдивих фактів оману та спокуси.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Важливо контролювати свої слова та думки, а також не бажати нікому зла, оскільки прокльони на адресу інших можуть дуже швидко повернутися бумерангом.

Сьогодні, 29 серпня, як, втім, і завжди, представникам усіх знаків Зодіаку не варто нікого проклинати, але для трьох із них це може бути справді небезпечним.

Телець

Тельці, яким притаманна надзвичайна злопам’ятність, не пробачають образ. Зазвичай вони нікому не бажають зла, але сьогодні їхня благородність може підвести. Швидкість і повнота здійснення бажання вразить їх до глибини душі і, можливо, відучить їх бажати зла ближнім.

Скорпіон

Скорпіони, як представники найвразливішого знака, у запалі образи здатні навіть проклясти того, хто сильно їх зачепив. І той факт, що вони роблять це мовчки — про себе — нічого не змінює: усе, що вони побажали іншій людині, дуже швидко повернеться назад — до них самих.

Риби

Риби, незважаючи на свій романтизм, не забувають образ, які їм завдають, але далеко не завжди діють одразу, не роздумуючи. Але сьогодні щось піде не так, тому замість того, щоб діяти, вони ризикують впасти в істерику, проклинаючи кривдника — їхні слова швидко обернуться проти них самих.

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