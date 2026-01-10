Кухонний тренд із минулого, який знову на піку популярності / © Credits

Реклама

Велика комора для сухих продуктів, стрімко повертається в інтер’єри сучасних домівок. Видання Real Simple розповіло, що це не просто красиво, це рятує час і простір.

У світі, в якому кухня давно перестала бути лише місцем для приготування їжі, а перетворилася на центр дому, питання організації виходить на перший план. Відкритий простір, високі стелі, мінімалізм — усе це має ефектний вигляд, але має один мінус — без продуманої системи зберігання миттєво з’являється хаос.

Саме тому дизайнери дедалі частіше повертаються до комор — місткої шафи чи окремої зони з полицями, ящиками та нішами для сухих продуктів, запасів і кухонних дрібниць. Це рішення прийшло з минулого, але ідеально відповідає запитам сьогодення.

Реклама

Що таке комора

Комора — це не просто простір для зберігання продуктів, це централізований простір, де все для готування зібрано в одному місці: крупи, спеції, снеки, консерви, запаси та кухонна техніка. Вона поєднує красу та функціональність: відкриті полиці, продумане зберігання та нотку старосвітського шарму.

Для багатьох дизайнерів така зона — вже не опція, а обовʼязковий елемент у квартирі та будинку.

Усе під рукою

Одна з головних переваг комори — доступність. Сучасні кухні часто мають високі шафи під стелю та щоб дістати потрібний інгредієнт, доводиться шукати драбинку.

Комора ж повертає логіку: відчинив дверцята та бачиш усе й одразу. Ви відкриваєте шафу та одразу бачите всі продукти, спеції, снеки. Жодного бігання між шафами. Полички, висувні ящики та органайзери на дверцятах створюють мікрозони, які значно спрощують готування та прибирання.

Реклама

Ідеальне рішення для тих, хто купує про запас

Закупівлі у великих упаковках — економно та практично, але без правильного зберігання кухня швидко починає мати вигляд складу. Комора розв’язує цю проблему естетично:

приховує запаси,

звільняє робочі поверхні,

не порушує ритм кухні.

Добре спроєктована комора тримає всі запаси якомога далі від щоденного кухонного руху, але завжди під рукою.

Один — добре, два — ще краще

Неочевидний, але популярний тренд — декілька комор в одній кухні. Наприклад, дві комори по обидва боки холодильника скорочують кількість кроків між зонами та робить кухню максимально впорядкованою. Практична ідея:

одна комора — для основних продуктів,

друга — для ланч-боксів, перекусів і контейнерів «із собою».

Нове використання

Сучасні комори — це багатофункціональний простір. Його дедалі частіше перетворюють на:

Реклама

кавову зону

зону сніданків

місце для напоїв і дрібної техніки

Такі зони знімають навантаження з основної кухні та не заважають тому, хто готує.

Повернення комор — це не ностальгія, а логічна відповідь на сучасні потреби: порядок, функціональність і візуальний спокій. У світі, де час — найцінніший ресурс, можливість бачити все й одразу та не боротися з безладом стає справжньою розкішшю.