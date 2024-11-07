Як часто та чим треба чистити зуби собаці

Регулярна чистка зубів вашого улюбленця запобігає неприємному запаху з рота та розвитку таких серйозніших проблем, як зубний камінь і навіть захворювання ясен.

Грумер з nosbarboss, спеціально для каналу nechemna.pani, розповів про важливість та ефективні методи догляду за зубами вашого собаки.

Чи потрібно чистити зуби собаці

Багато власників собак цікавляться, чи дійсно необхідно чистити зуби тваринам, адже у дикій природі вони цього не роблять. Проте домашні улюбленці потребують дещо іншого догляду. На відміну від природного середовища, де дикі тварини часто споживають тверду їжу, яка природним чином очищає зуби, собаки, яких годують м’якими кормами, схильні до накопичення зубного нальоту, що з часом перетворюється на зубний камінь.

Зубний камінь не тільки викликає неприємний запах з рота, а й призводить до захворювань ясен та навіть втрати зубів, тому профілактика є вкрай важливою.

Чим краще чистити зуби собаці

За словами грумера найефективніше використовувати звичайний бинт. Такий метод дозволяє ретельно обробити кожен зуб.

Намотайте бинт на палець і це дозволить під час чищення відчути кожен зуб і забезпечити ретельне очищення з усіх боків. Нанесіть спеціальну зубну пасту для собак або чистіть просто бинтом, змоченим водою. Звичайна зубна паста для людей не підходить через вміст фтору, що може бути шкідливим для собак. Проводьте очищення повільними круговими рухами, обробляючи кожен зуб з усіх боків.

Як часто чистити зуби

Для запобігання утворенню зубного каменю грумер рекомендує чистити зуби вашому вихованцю 3-4 рази на тиждень. Така регулярність дозволяє видалити наліт до того, як він перетвориться на камінь і зберігає здоров'я ясен та зубів на довгі роки.

Як привчити собаку до чищення зубів

Привчати собаку до процедури чищення зубів варто з раннього віку, щоб тварина сприймала її як звичайну частину догляду.

Дайте собаці понюхати бинт і спробуйте легенько торкнутися зубів, щоб він звик до дотику.

Після кожної спроби привчити до чищення зубів, похваліть вихованця та дайте йому улюблений смаколик.

Якщо собака відчуває ваш спокій і доброзичливий настрій, їй легше звикнути до процедури.

Переваги регулярного догляду за зубами

Регулярна чистка зубів не лише допомагає підтримувати здоров’я ротової порожнини, а й попереджає неприємний запах з рота. Вона також зменшує ризик розвитку серйозних захворювань, які можуть вплинути на загальне здоров’я вашого улюбленця, оскільки інфекції з ротової порожнини можуть поширитися на інші органи.

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