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Швидко і просто: як зробити елегантний пучок за 2 хвилини

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
58
Час на прочитання
1 хв
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Швидко і просто: як зробити елегантний пучок за 2 хвилини

Елегантний пучок за 2 хвилини / Фото: Credits

Блогерка Морган потішила своїх підписників новим відео, в якому показала пучок, який можна  зробити всього за пару хвилин.

  • Спочатку зберіть волосся на потилиці в хвіст.
  • Далі закрутіть його та протягніть кінці через петлю, щоб отримати вузол.
  • Після цього підтягніть його та закріпіть резинкою.
  • Розправте пучок і закріпіть його шпильками.

Щоб додати в образ родзинку, додатково Морган використала дрібні заколки-метелики, які розташувала з різних сторін на пучку та над ним.

Така зачіска ідеально підійде жінкам із середньою довжиною волосся та не займе багато часу.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ-5 зачісок із затискачем "краб" від Морган.

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Дата публікації
Перегляди
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