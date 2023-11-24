Швидко і просто: як зробити елегантний пучок за 2 хвилини

Блогерка Морган потішила своїх підписників новим відео, в якому показала пучок, який можна зробити всього за пару хвилин.

Спочатку зберіть волосся на потилиці в хвіст.

Далі закрутіть його та протягніть кінці через петлю, щоб отримати вузол.

Після цього підтягніть його та закріпіть резинкою.

Розправте пучок і закріпіть його шпильками.

Щоб додати в образ родзинку, додатково Морган використала дрібні заколки-метелики, які розташувала з різних сторін на пучку та над ним.

Така зачіска ідеально підійде жінкам із середньою довжиною волосся та не займе багато часу.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ-5 зачісок із затискачем "краб" від Морган.

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