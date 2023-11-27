Макаронний салат: класичний рецепт

Як і всі найсмачніші гарніри, насправді чим довше цей салат зберігається в холодильнику, тим він смачніший, тому його рекомендують приготувати за день до подавання.
Інгредієнти
- макарони
- 500 г
- майонез
- 200 г
- білий оцет
- 2 ст. л.
- цукор
- 1 ст. л.
- насіння селери
- 1 ч. л.
- гірчичний порошок
- 1 ч. л.
- сіль і свіжомелений чорний перець
- болгарський перець
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- червона цибулина
- 1 шт.
- часник для прикрашання
1. Доведіть до кипіння велику каструлю з підсоленою водою. Готуйте макарони до стану "аль денте" згідно з інструкцією на пакованні. Злийте макарони і одразу промийте під прохолодною водою. Відкладіть убік, поки готуєте заправку.
2. У великій мисці змішайте майонез, оцет, цукор, насіння селери та гірчицю. Приправте за смаком сіллю і перцем.
3. Додайте в миску із заправкою охолоджені макарони разом із болгарським перцем, морквою та цибулею. Перемішайте, потім накрийте кришкою та покладіть до холодильника щонайменше на 1 годину. Перед подаванням спробуйте салат і за необхідності відрегулюйте приправи і заправку, додавши ще майонез, якщо макарони здаються сухими.
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