Макаронний салат: класичний рецепт

Як і всі найсмачніші гарніри, насправді чим довше цей салат зберігається в холодильнику, тим він смачніший, тому його рекомендують приготувати за день до подавання.

Інгредієнти макарони 500 г майонез 200 г білий оцет 2 ст. л. цукор 1 ст. л. насіння селери 1 ч. л. гірчичний порошок 1 ч. л. сіль і свіжомелений чорний перець болгарський перець 1 шт. морква 1 шт. червона цибулина 1 шт. часник для прикрашання

1. Доведіть до кипіння велику каструлю з підсоленою водою. Готуйте макарони до стану "аль денте" згідно з інструкцією на пакованні. Злийте макарони і одразу промийте під прохолодною водою. Відкладіть убік, поки готуєте заправку.

2. У великій мисці змішайте майонез, оцет, цукор, насіння селери та гірчицю. Приправте за смаком сіллю і перцем.

3. Додайте в миску із заправкою охолоджені макарони разом із болгарським перцем, морквою та цибулею. Перемішайте, потім накрийте кришкою та покладіть до холодильника щонайменше на 1 годину. Перед подаванням спробуйте салат і за необхідності відрегулюйте приправи і заправку, додавши ще майонез, якщо макарони здаються сухими.

Читайте також: