Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Макаронний салат: класичний рецепт

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
184 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
383
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Макаронний салат: класичний рецепт

Макаронний салат / Фото: Credits

Як і всі найсмачніші гарніри, насправді чим довше цей салат зберігається в холодильнику, тим він смачніший, тому його рекомендують приготувати за день до подавання.

Інгредієнти

макарони
500 г
майонез
200 г
білий оцет
2 ст. л.
цукор
1 ст. л.
насіння селери
1 ч. л.
гірчичний порошок
1 ч. л.
сіль і свіжомелений чорний перець
болгарський перець
1 шт.
морква
1 шт.
червона цибулина
1 шт.
часник для прикрашання

1. Доведіть до кипіння велику каструлю з підсоленою водою. Готуйте макарони до стану "аль денте" згідно з інструкцією на пакованні. Злийте макарони і одразу промийте під прохолодною водою. Відкладіть убік, поки готуєте заправку.

2. У великій мисці змішайте майонез, оцет, цукор, насіння селери та гірчицю. Приправте за смаком сіллю і перцем.

3. Додайте в миску із заправкою охолоджені макарони разом із болгарським перцем, морквою та цибулею. Перемішайте, потім накрийте кришкою та покладіть до холодильника щонайменше на 1 годину. Перед подаванням спробуйте салат і за необхідності відрегулюйте приправи і заправку, додавши ще майонез, якщо макарони здаються сухими.

Читайте також:

Ситні оладки з цвітної капусти з соусом – рецепти Сніданку з 1+1

Ситні оладки з цвітної капусти з соусом – рецепти Сніданку з 1+1

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
383
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація