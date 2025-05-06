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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
2 хв

Домашні маршмелоу: рецепт популярних солодощів

Хто б міг подумати, що улюблені маршмелоу, які ми зазвичай купуємо у магазині, можна легко приготувати вдома — без спеціального обладнання чи рідкісних інгредієнтів.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
2 години
Харчова цінність на 100 г
310 ккал
Домашні маршмелоу: рецепт популярних солодощів

Домашні маршмелоу: рецепт популярних солодощів / © Credits

М’які, повітряні, з ноткою ванілі та різноколірні — ці домашні ласощі стануть не лише прикрасою чаювання, а й улюбленим десертом дітей та дорослих. Цей рецепт підтверджує, домашні маршмелоу — це простий кулінарний шедевр, який гарантовано принесе задоволення. А ще — чудовий варіант подарунка чи декору для десертів (капкейків, гарячого шоколаду, навіть кави). Як його приготувати розповіли на сторінці lypovva.

Інгредієнти

Желатин
10 г
Вода (для желатину)
40 мл
Цукор
150 г
Вода (для сиропу)
60 мл
Ванільний цукор
½ ч. л
Харчові барвники (за бажанням)
Цукрова пудра
Кукурудзяний крохмаль

Приготування

  1. У невеликій мисці змішайте 10 г желатину з 40 мл холодної води. Залиште на 10–15 хв — маса повинна набрякнути. Це база, яка забезпечить структуру та пружність маршмеллоу.

  2. У сотейнику змішайте 150 г цукру з 60 мл води. Поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння. Після закипання варіть ще 2–3 хв, поки сироп трохи загусне (але не карамелізується).

  3. Набряклий желатин потрібно повністю розчинити. Це можна зробити у мікрохвильовці (10–15 сек) або на водяній бані. Обережно, щоб він не закипів.

  4. У глибокій мисці з’єднайте теплий сироп, розчинений желатин та ½ ч. л ванільного цукру. Почніть збивати міксером на середній швидкості, поступово збільшуючи. Збивайте 10–12 хв, поки маса не стане густою, білою та дуже повітряною — як меренга. Вона повинна тримати форму.

  5. Готову масу можна розділити на кілька частин і додати харчові барвники. Гарно перемішайте кожну частину — отримаєте ніжно-рожеві, блакитні чи лимонні маршмелоу.

  6. Застеліть форму харчовою плівкою та злегка змастіть її рафінованою олією, щоб маршмелоу не прилипли. Можна перекласти масу ложкою у кондитерський мішок — зробити «ковбаски», кульки чи просто рівний шар. Якщо маса швидко застигає — злегка підігрійте її у мікрохвильовці кілька секунд.

  7. Залиште маршмелоу у холодильнику на 1,5–2 години, щоб вони повністю застигли.

  8. Змішайте кукурудзяний крохмаль із цукровою пудрою (1:1). Готові маршмелоу наріжте ножицями чи ножем на шматочки, обкатайте у суміші — це не дасть їм злипнутись.

  9. Перекладіть у суху банку чи подавайте одразу — з какао, кавою чи просто як самостійну насолоду.

Домашні маршмелоу можна зберігати у герметичному контейнері до 5–7 днів у прохолодному місці. Не рекомендується зберігати у холодильнику — від вологи вони можуть стати липкими.

Поради:

  • Використовуйте силіконову лопатку, щоб легше працювати з липкою масою.

  • Замість ванільного цукру можна додати екстракт м’яти, мигдалю чи апельсина.

Домашні маршмелоу — це не просто десерт, це приємний процес, експеримент з кольорами та смаками та найголовніше — без зайвих добавок, консервантів чи ароматизаторів. Спробуйте та переконаєтеся, що іноді найкращі солодощі народжуються у власній кухні.

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