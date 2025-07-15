Домашня шинка з індичого філе: оригінальний рецепт

Домашня шинка з індичого філе / © Credits

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Фудблогерка Ольга Рябенко поділилася простим рецептом, який стане вашим фаворитом — це ідеальна основа для здорових бутербродів, перекусів або навіть закуска до святкового столу.

Інгредієнти Філе індички 1,5 кг Сіль 1 ст. л Паприка солодка 1 ч. л Чорний перець 1 ч. л Сушений часник 2 ч. л Мускатний горіх (мелений) ½ ч. л Мелений коріандр ½ ч. л Оливкова олія 2–3 ст. л

Приготування

У невеликій мисці змішайте сіль, паприку, перець, часник, мускатний горіх і коріандр. Філе індички добре промийте, обсушіть паперовим рушником і щедро натріть спеціями та оливковою олією з усіх боків. Викладіть м’ясо у форму чи на деко, застелене пергаментом. Накривати нічим не потрібно. Поставте в духовку на 3 години за температури 80°C у режимі конвекції. Це повільне томління забезпечує максимальну ніжність і соковитість шинки. Після приготування залиште м’ясо повністю охолонути, а потім поставте в холодильник мінімум на 2 години. Так шинка буде краще різатися та триматиме форму.

Поради

Якщо не маєте режиму конвекції, використовуйте режим «верх-низ» за температури 90–100°C і періодично відкривайте духовку для випуску пари.

Замість індички можна використовувати куряче філе чи свинячу вирізку.

Якщо хочете насиченіший смак, додайте копчену паприку чи сушений розмарин.

Можна запекти у рукаві чи фользі, але тоді зменште час до 2 годин при 120°C.

Подача

У вигляді бутербродів із хлібом із цільного зерна, листям салату, помідором та домашнім соусом

Як холодну закуску на святковий стіл

У ролах із лаваша чи тортильї

У сніданкових омлетах

З овочами як білкова частина обіду або вечері

Зберігання

У герметичному контейнері у холодильнику до 5 днів

У морозильнику (у пакеті чи фользі) до 2 місяців. Перед використанням просто розморозьте у холодильнику протягом ночі.

Домашня шинка з індички — це смачно, корисно, вигідно та абсолютно натурально. Якщо ви дбаєте про здоров’я своє та своїх близьких, обов’язково спробуйте приготувати.