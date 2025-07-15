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Домашня шинка з індичого філе: оригінальний рецепт
Магазинна ковбаса чи шинка хоч і зручна, але часто містить консерванти, підсилювачі смаку, надлишок солі й навіть цукор. На щастя, є смачна, проста та набагато корисніша альтернатива — домашня шинка з філе індички. Її легко приготувати навіть без спеціального обладнання чи досвіду, а головне, ви знатимете, що у ній немає нічого зайвого.
Фудблогерка Ольга Рябенко поділилася простим рецептом, який стане вашим фаворитом — це ідеальна основа для здорових бутербродів, перекусів або навіть закуска до святкового столу.
Інгредієнти
- Філе індички
- 1,5 кг
- Сіль
- 1 ст. л
- Паприка солодка
- 1 ч. л
- Чорний перець
- 1 ч. л
- Сушений часник
- 2 ч. л
- Мускатний горіх (мелений)
- ½ ч. л
- Мелений коріандр
- ½ ч. л
- Оливкова олія
- 2–3 ст. л
Приготування
У невеликій мисці змішайте сіль, паприку, перець, часник, мускатний горіх і коріандр.
Філе індички добре промийте, обсушіть паперовим рушником і щедро натріть спеціями та оливковою олією з усіх боків.
Викладіть м’ясо у форму чи на деко, застелене пергаментом. Накривати нічим не потрібно.
Поставте в духовку на 3 години за температури 80°C у режимі конвекції. Це повільне томління забезпечує максимальну ніжність і соковитість шинки.
Після приготування залиште м’ясо повністю охолонути, а потім поставте в холодильник мінімум на 2 години. Так шинка буде краще різатися та триматиме форму.
Поради
Якщо не маєте режиму конвекції, використовуйте режим «верх-низ» за температури 90–100°C і періодично відкривайте духовку для випуску пари.
Замість індички можна використовувати куряче філе чи свинячу вирізку.
Якщо хочете насиченіший смак, додайте копчену паприку чи сушений розмарин.
Можна запекти у рукаві чи фользі, але тоді зменште час до 2 годин при 120°C.
Подача
У вигляді бутербродів із хлібом із цільного зерна, листям салату, помідором та домашнім соусом
Як холодну закуску на святковий стіл
У ролах із лаваша чи тортильї
У сніданкових омлетах
З овочами як білкова частина обіду або вечері
Зберігання
У герметичному контейнері у холодильнику до 5 днів
У морозильнику (у пакеті чи фользі) до 2 місяців. Перед використанням просто розморозьте у холодильнику протягом ночі.
Домашня шинка з індички — це смачно, корисно, вигідно та абсолютно натурально. Якщо ви дбаєте про здоров’я своє та своїх близьких, обов’язково спробуйте приготувати.