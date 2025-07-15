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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
2 хв

Домашня шинка з індичого філе: оригінальний рецепт

Магазинна ковбаса чи шинка хоч і зручна, але часто містить консерванти, підсилювачі смаку, надлишок солі й навіть цукор. На щастя, є смачна, проста та набагато корисніша альтернатива — домашня шинка з філе індички. Її легко приготувати навіть без спеціального обладнання чи досвіду, а головне, ви знатимете, що у ній немає нічого зайвого.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
4 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
110 ккал
Домашня шинка з індичого філе

Домашня шинка з індичого філе / © Credits

Фудблогерка Ольга Рябенко поділилася простим рецептом, який стане вашим фаворитом — це ідеальна основа для здорових бутербродів, перекусів або навіть закуска до святкового столу.

Інгредієнти

Філе індички
1,5 кг
Сіль
1 ст. л
Паприка солодка
1 ч. л
Чорний перець
1 ч. л
Сушений часник
2 ч. л
Мускатний горіх (мелений)
½ ч. л
Мелений коріандр
½ ч. л
Оливкова олія
2–3 ст. л

Приготування

  1. У невеликій мисці змішайте сіль, паприку, перець, часник, мускатний горіх і коріандр.

  2. Філе індички добре промийте, обсушіть паперовим рушником і щедро натріть спеціями та оливковою олією з усіх боків.

  3. Викладіть м’ясо у форму чи на деко, застелене пергаментом. Накривати нічим не потрібно.

  4. Поставте в духовку на 3 години за температури 80°C у режимі конвекції. Це повільне томління забезпечує максимальну ніжність і соковитість шинки.

  5. Після приготування залиште м’ясо повністю охолонути, а потім поставте в холодильник мінімум на 2 години. Так шинка буде краще різатися та триматиме форму.

Поради

  • Якщо не маєте режиму конвекції, використовуйте режим «верх-низ» за температури 90–100°C і періодично відкривайте духовку для випуску пари.

  • Замість індички можна використовувати куряче філе чи свинячу вирізку.

  • Якщо хочете насиченіший смак, додайте копчену паприку чи сушений розмарин.

  • Можна запекти у рукаві чи фользі, але тоді зменште час до 2 годин при 120°C.

Подача

  • У вигляді бутербродів із хлібом із цільного зерна, листям салату, помідором та домашнім соусом

  • Як холодну закуску на святковий стіл

  • У ролах із лаваша чи тортильї

  • У сніданкових омлетах

  • З овочами як білкова частина обіду або вечері

Зберігання

  • У герметичному контейнері у холодильнику до 5 днів

  • У морозильнику (у пакеті чи фользі) до 2 місяців. Перед використанням просто розморозьте у холодильнику протягом ночі.

Домашня шинка з індички — це смачно, корисно, вигідно та абсолютно натурально. Якщо ви дбаєте про здоров’я своє та своїх близьких, обов’язково спробуйте приготувати.

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