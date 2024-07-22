Форшмак із оселедця: улюблений рецепт

Форшмак – це холодна страва із солоного оселедця, цибулі, яєць, яблука та вершкового масла.

Всі інгредієнти змішайте і подрібніть блендером або м'ясорубкою в однорідний паштет. Подайте на скибочці чорного хліба або хрусткій грінці.

Інгредієнти солоний оселедець 350 г яйця курячі 2 шт. цибуля ріпчаста 1 шт. яблуко 1 шт. вершкове масло 70 г

Розділіть оселедець на філе. Видаліть нутрощі, голову, кістки та шкіру. Яйця відваріть круто 10 хвилин. Остудіть та очистіть. Яблуко та цибулю очистіть від шкірки, у яблука виріжте серцевину. Усі інгредієнти довільно наріжте на шматочки. У чашу блендера викладіть оселедець, яйця, ріпчасту цибулю, яблуко і м'яке вершкове масло. Перебийте блендером до однорідної маси. Прикрасьте зеленню.

Поради:

Яблуко можна замінити однією чайною ложкою оцту 9%.

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