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Форшмак із оселедця: улюблений рецепт

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
341 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
508
Час на прочитання
1 хв
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Форшмак із оселедця: улюблений рецепт

Форшмак із оселедця / Фото: Credits

Форшмак – це холодна страва із солоного оселедця, цибулі, яєць, яблука та вершкового масла.

Всі інгредієнти змішайте і подрібніть блендером або м'ясорубкою в однорідний паштет. Подайте на скибочці чорного хліба або хрусткій грінці.

Інгредієнти

солоний оселедець
350 г
яйця курячі
2 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
яблуко
1 шт.
вершкове масло
70 г
  1. Розділіть оселедець на філе. Видаліть нутрощі, голову, кістки та шкіру.
  2. Яйця відваріть круто 10 хвилин. Остудіть та очистіть.
  3. Яблуко та цибулю очистіть від шкірки, у яблука виріжте серцевину.
  4. Усі інгредієнти довільно наріжте на шматочки.
  5. У чашу блендера викладіть оселедець, яйця, ріпчасту цибулю, яблуко і м'яке вершкове масло. Перебийте блендером до однорідної маси. Прикрасьте зеленню.

Поради:

  • Яблуко можна замінити однією чайною ложкою оцту 9%.

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