Форшмак із оселедця: улюблений рецепт

Форшмак – це холодна страва із солоного оселедця, цибулі, яєць, яблука та вершкового масла.
Всі інгредієнти змішайте і подрібніть блендером або м'ясорубкою в однорідний паштет. Подайте на скибочці чорного хліба або хрусткій грінці.
Інгредієнти
- солоний оселедець
- 350 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- яблуко
- 1 шт.
- вершкове масло
- 70 г
- Розділіть оселедець на філе. Видаліть нутрощі, голову, кістки та шкіру.
- Яйця відваріть круто 10 хвилин. Остудіть та очистіть.
- Яблуко та цибулю очистіть від шкірки, у яблука виріжте серцевину.
- Усі інгредієнти довільно наріжте на шматочки.
- У чашу блендера викладіть оселедець, яйця, ріпчасту цибулю, яблуко і м'яке вершкове масло. Перебийте блендером до однорідної маси. Прикрасьте зеленню.
Поради:
- Яблуко можна замінити однією чайною ложкою оцту 9%.
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