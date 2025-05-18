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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
1 хв

Омлет з грибами, сиром і шпинатом: рецепт розкішного сніданку

Приготуйте повноцінний ситний сніданок — омлет з грибами, сиром і шпинатом.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
84 ккал
Омлет з грибами сиром та шпинатом

Омлет з грибами, сиром і шпинатом / © Credits

Для страви використовуйте свіжий або заморожений шпинат. Подавайте з улюбленим соусом, свіжим хлібом чи багетом.

Інгредієнти

печериці
150 г
яйця курячі
4 шт.
сир твердий
40 г
сметана
1 ст. л.
шпинат
30-50 г
цибуля зелена
4 пера
олія оливкова
1 ст. л.
сіль
перець чорний мелений

  1. Увімкніть духовку на 200 градусів.

  2. У шпинату видаліть жорсткі стебла, листочки ретельно промийте під проточною водою, просушіть на паперовому рушнику і наріжте половинками.

  3. Сир натріть на дрібну тертку.

  4. Гриби та зелену цибулю промийте. Гриби наріжте пластинами, цибулю — подрібніть.

  5. У сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте на сильному вогні печериці, посоліть, додайте зелену цибулю, шпинат, перемішайте і викладіть до форми для запікання.

  6. Збийте віничком яйця, сметану, чорний мелений перець і сіль. Вилийте до форми з грибами та шпинатом, посипте сиром і покладіть до духовки на 10–15 хвилин.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності.

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Дата публікації
Кількість переглядів
297
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