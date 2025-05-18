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Омлет з грибами, сиром і шпинатом: рецепт розкішного сніданку
Приготуйте повноцінний ситний сніданок — омлет з грибами, сиром і шпинатом.
Для страви використовуйте свіжий або заморожений шпинат. Подавайте з улюбленим соусом, свіжим хлібом чи багетом.
Інгредієнти
- печериці
- 150 г
- яйця курячі
- 4 шт.
- сир твердий
- 40 г
- сметана
- 1 ст. л.
- шпинат
- 30-50 г
- цибуля зелена
- 4 пера
- олія оливкова
- 1 ст. л.
- сіль
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- перець чорний мелений
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Увімкніть духовку на 200 градусів.
У шпинату видаліть жорсткі стебла, листочки ретельно промийте під проточною водою, просушіть на паперовому рушнику і наріжте половинками.
Сир натріть на дрібну тертку.
Гриби та зелену цибулю промийте. Гриби наріжте пластинами, цибулю — подрібніть.
У сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте на сильному вогні печериці, посоліть, додайте зелену цибулю, шпинат, перемішайте і викладіть до форми для запікання.
Збийте віничком яйця, сметану, чорний мелений перець і сіль. Вилийте до форми з грибами та шпинатом, посипте сиром і покладіть до духовки на 10–15 хвилин.
Поради:
Сметану використовуйте будь-якої жирності.