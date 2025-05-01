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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
1 хв

Закусковий кекс: рецепт смачного сніданку

Такий кекс стане чудовою закускою для сніданку, пікніка замість бутербродів або для святкового столу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
273 ккал
Закусковий кекс

Закусковий кекс / © Credits

Для приготування знадобляться будь-яка ковбаса або шинка, яйця, борошно, розпушувач, вершкове масло, перець болгарський, цибуля зелена, спеції та форма для запікання.

Інгредієнти

борошно пшеничне
120 г
яйця курячі
3 шт.
молоко
50 мл
масло вершкове
80 г
ковбаса напівкопчена
130 г
сир твердий
30 г
розпушувач
1 ч. л.
перець болгарський
0,5 шт.
зелена цибуля
4 пера
перець чорний мелений
сіль
0,5 ч. л.
олія
кунжут

  1. Ковбасу та болгарський перець наріжте дрібними кубиками.

  2. Зелену цибулю промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.

  3. Сир натріть на середню тертку.

  4. У мисці збийте віничком яйця із сіллю.

  5. Додайте розтоплене вершкове масло, молоко, частинами всипте борошно, просіяне з розпушувачем, перемішайте, викладіть ковбасу, твердий сир, перець болгарський, зелену цибулю, перець чорний мелений, сіль і ще раз добре перемішайте.

  6. Форму змастіть олією і викладіть у неї масу, розрівняйте і посипте кунжутом.

  7. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 30 хвилин.

Поради:

  • Готовність перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
48
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