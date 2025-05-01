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Закусковий кекс: рецепт смачного сніданку
Такий кекс стане чудовою закускою для сніданку, пікніка замість бутербродів або для святкового столу.
Для приготування знадобляться будь-яка ковбаса або шинка, яйця, борошно, розпушувач, вершкове масло, перець болгарський, цибуля зелена, спеції та форма для запікання.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 120 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- молоко
- 50 мл
- масло вершкове
- 80 г
- ковбаса напівкопчена
- 130 г
- сир твердий
- 30 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- перець болгарський
- 0,5 шт.
- зелена цибуля
- 4 пера
- перець чорний мелений
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- сіль
- 0,5 ч. л.
- олія
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- кунжут
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Ковбасу та болгарський перець наріжте дрібними кубиками.
Зелену цибулю промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.
Сир натріть на середню тертку.
У мисці збийте віничком яйця із сіллю.
Додайте розтоплене вершкове масло, молоко, частинами всипте борошно, просіяне з розпушувачем, перемішайте, викладіть ковбасу, твердий сир, перець болгарський, зелену цибулю, перець чорний мелений, сіль і ще раз добре перемішайте.
Форму змастіть олією і викладіть у неї масу, розрівняйте і посипте кунжутом.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 30 хвилин.
Поради:
Готовність перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.
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