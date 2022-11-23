Пиріг із рибними консервами: простий рецепт

Пиріг із рибою – це легка у приготуванні, але водночас ніжна та смачна випічка. Готується нескладно та швидко, продукти використовуються максимально доступні.
Цей пиріг підходить як для сімейної вечері, так і для зустрічі гостей. Популярність рецепту обумовлена тим, що набір продуктів для нього найпростіший і часу на приготування багато не потрібно.
Складники
Для тіста
- вершкове масло – 180 г;
- сметана – 10 ст. л.;
- борошно – 320 г;
- розпушувач – 2 ч. л.;
- сіль -1 ч. л;
Для начинки
- 2 банки (по 250 г) консервованої риби;
- зелена цибуля;
Для заливання
- яйця – 3 шт.;
- сметана – 200 г;
- борошно — 2ст. л.
Приготування
Для приготування тіста сметану змішайте з маслом і сіллю. Додайте розпушувач і борошно, замісити не дуже круте тісто.
Для начинки консервовану рибу розімніть (зайвий сік злити), зелену цибулю дрібно поріжте. Змішайте зелень та рибу.
Для заливання яйця збити зі щіпкою солі, додати сметану і борошно. Добре перемішати.
Форму трохи змастіть олією. Викладіть тісто, розрівняйте, зробіть бортики. На тісто викладіть консервовану рибу, розрівняйте та залийте заливкою пиріг.
Поставте в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати протягом 40-45 хвилин.
Поради
Консервовану рибу можна брати будь-яку: скумбрія, сайра, горбуша, ставрида.
Сметану використовувати краще жирністю від 10 до 20%.
Вершкове масло має бути кімнатної температури.
Увімкніть духовку заздалегідь (хвилин за 10 – 20 до початку приготування).
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