Рецепт паштету з курячого філе

Ніжний домашній паштет із курячого філе чудово замінить ковбасу або будь-які куповані паштети. Його можна подати не тільки зі свіжим хлібом, а також із млинцями.
Головним інгредієнтом страви є куряча грудка, додайте трохи овочів, а для аромату – приправи.
Інгредієнти
- куряче філе
- 500 г
- морква
- 100 г
- цибуля ріпчаста
- 100 г
- молоко 3,2%
- 200 мл
- вершкове масло
- 60 г
- олія
- 30 мл
- паприка мелена солодка
- 0,5 ч. л.
- мускатний горіх мелений
- 0,5 ч. л.
- часник сушений
- 0,5 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Моркву та цибулю почистіть. Моркву натріть на середній тертці, а цибулю наріжте півкільцями.
- Куряче філе промийте і наріжте невеликими шматочками.
- На сковороді з олією обсмажте моркву та цибулю до м'якості.
- Викладіть куряче філе та обсмажте ще п'ять хвилин. Додайте паприку, горіх мускатний, часник, перець і сіль. Влийте молоко і протушкуйте на середньому вогні десять хвилин (рідина повинна наполовину випаруватися). Дайте трохи охолонути.
- Викладіть масу в чашу блендера, додайте вершкове масло і перебийте до однорідної ніжної консистенції. Перекладіть у скляний контейнер та відправте в холодильник.
Поради:
- Курячий паштет може зберігатися у холодильнику до чотирьох днів.
Читайте також:
- Рецепт пікантної закуски із помідорів
- Як приготувати курку з сиром у тісті: смачний рецепт від фуд-блогера
- Рецепт м'ясного рагу з консервованою кукурудзою та овочами.