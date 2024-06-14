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Рецепт паштету з курячого філе

Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
118 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
74
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт паштету з курячого філе

Паштет із курячого філе / Фото: Credits

Ніжний домашній паштет із курячого філе чудово замінить ковбасу або будь-які куповані паштети. Його можна подати не тільки зі свіжим хлібом, а також із млинцями.

Головним інгредієнтом страви є куряча грудка, додайте трохи овочів, а для аромату – приправи.

Інгредієнти

куряче філе
500 г
морква
100 г
цибуля ріпчаста
100 г
молоко 3,2%
200 мл
вершкове масло
60 г
олія
30 мл
паприка мелена солодка
0,5 ч. л.
мускатний горіх мелений
0,5 ч. л.
часник сушений
0,5 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Моркву та цибулю почистіть. Моркву натріть на середній тертці, а цибулю наріжте півкільцями.
  2. Куряче філе промийте і наріжте невеликими шматочками.
  3. На сковороді з олією обсмажте моркву та цибулю до м'якості.
  4. Викладіть куряче філе та обсмажте ще п'ять хвилин. Додайте паприку, горіх мускатний, часник, перець і сіль. Влийте молоко і протушкуйте на середньому вогні десять хвилин (рідина повинна наполовину випаруватися). Дайте трохи охолонути.
  5. Викладіть масу в чашу блендера, додайте вершкове масло і перебийте до однорідної ніжної консистенції. Перекладіть у скляний контейнер та відправте в холодильник.

Поради:

  • Курячий паштет може зберігатися у холодильнику до чотирьох днів.

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