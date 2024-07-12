Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рецепт шарлотки з абрикосами

Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
199 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
173
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Рецепт шарлотки з абрикосами

Шарлотка з абрикосами / Фото: Credits

Якщо ви любите абрикоси, то приготуйте пишну, ароматну, з рум'яною скоринкою та ніжним тістом, шарлотку з абрикосами. Фрукти вибирайте солодкі та стиглі.

Тісто готується дуже швидко — це один із найпростіших варіантів домашньої випічки. Для цього збийте яйця з цукром, додайте борошно, абрикоси, розпушувач і випікайте в духовці.

Інгредієнти

борошно пшеничне
1 ст.
яйця курячі
3 шт.
цукор
1 скл.
абрикоси
400 г
розпушувач
1 ч. л.
масло вершкове для змащування форми
цукрова пудра
  1. Абрикоси промийте під проточною водою та обсушіть. Розділіть на половинки, вийміть кісточки.
  2. Збийте міксером яйця з цукром в пишну піну, потім додайте частинами просіяне борошно з розпушувачем і акуратно перемішайте лопаткою до однорідності. Форму змастіть вершковим маслом. Вилийте тісто і втопіть часточки абрикос у ньому.
  3. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35 хвилин. Дайте трохи охолонути, перекладіть на блюдо і посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.
  • Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Читайте також:

Дуже прості та смачні солоні макаруни – Рецепти Сніданку з 1+1

Дуже прості та смачні солоні макаруни – Рецепти Сніданку з 1+1

Повʼязані теми:

Наступна публікація