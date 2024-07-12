Рецепт шарлотки з абрикосами

Якщо ви любите абрикоси, то приготуйте пишну, ароматну, з рум'яною скоринкою та ніжним тістом, шарлотку з абрикосами. Фрукти вибирайте солодкі та стиглі.

Тісто готується дуже швидко — це один із найпростіших варіантів домашньої випічки. Для цього збийте яйця з цукром, додайте борошно, абрикоси, розпушувач і випікайте в духовці.

Інгредієнти борошно пшеничне 1 ст. яйця курячі 3 шт. цукор 1 скл. абрикоси 400 г розпушувач 1 ч. л. масло вершкове для змащування форми цукрова пудра

Абрикоси промийте під проточною водою та обсушіть. Розділіть на половинки, вийміть кісточки. Збийте міксером яйця з цукром в пишну піну, потім додайте частинами просіяне борошно з розпушувачем і акуратно перемішайте лопаткою до однорідності. Форму змастіть вершковим маслом. Вилийте тісто і втопіть часточки абрикос у ньому. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35 хвилин. Дайте трохи охолонути, перекладіть на блюдо і посипте цукровою пудрою.

Поради:

Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

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