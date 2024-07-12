Рецепт шарлотки з абрикосами

Якщо ви любите абрикоси, то приготуйте пишну, ароматну, з рум'яною скоринкою та ніжним тістом, шарлотку з абрикосами. Фрукти вибирайте солодкі та стиглі.
Тісто готується дуже швидко — це один із найпростіших варіантів домашньої випічки. Для цього збийте яйця з цукром, додайте борошно, абрикоси, розпушувач і випікайте в духовці.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 1 ст.
- яйця курячі
- 3 шт.
- цукор
- 1 скл.
- абрикоси
- 400 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- масло вершкове для змащування форми
- цукрова пудра
- Абрикоси промийте під проточною водою та обсушіть. Розділіть на половинки, вийміть кісточки.
- Збийте міксером яйця з цукром в пишну піну, потім додайте частинами просіяне борошно з розпушувачем і акуратно перемішайте лопаткою до однорідності. Форму змастіть вершковим маслом. Вилийте тісто і втопіть часточки абрикос у ньому.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35 хвилин. Дайте трохи охолонути, перекладіть на блюдо і посипте цукровою пудрою.
Поради:
- Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.
- Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
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