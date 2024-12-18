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Різдвяна кутя: класичний рецепт

Час приготування
3 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
368 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
15
Час на прочитання
1 хв
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Різдвяна кутя: класичний рецепт

Різдвяна кутя / Фото: Credits

Кутя – це головна страва різдвяного столу української родини.

Особливість приготування куті в тому, що вона обов'язково має бути солодкою. Готують її з відварених зерен пшениці, приправлених родзинками, медом та маком.

Інгредієнти

пшениця
1 склянка
мак
100 г
родзинки без кісточок
150 г
мед
3-4 ст. л.
сіль
  1. Пшеницю промийте, залийте водою та замочіть на ніч. Потім злийте воду, налийте нову, щоб рідина покрила зерна на 2-3 сантиметри. Доведіть до кипіння, посоліть, зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні 1,5-2 години до м'якості.
  2. Мак залийте окропом на 20 хвилин, воду злийте і перетріть його у макітрі до появи білого молочка.
  3. Родзинки залийте окропом на 15 хвилин, потім воду злийте.
  4. До пшениці додайте мак, родзинки та мед. Перемішайте, подайте в охолодженому вигляді.

Поради:

  • Зерна пшениці мають бути м'якими і не розваритися.
  • За бажанням додайте волоські горіхи.
  • Якщо у вас немає макітри, то мак можна перетерти у ступці або кавомолці.

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