Різдвяна кутя: класичний рецепт

Особливість приготування куті в тому, що вона обов'язково має бути солодкою. Готують її з відварених зерен пшениці, приправлених родзинками, медом та маком.

Інгредієнти пшениця 1 склянка мак 100 г родзинки без кісточок 150 г мед 3-4 ст. л. сіль

Пшеницю промийте, залийте водою та замочіть на ніч. Потім злийте воду, налийте нову, щоб рідина покрила зерна на 2-3 сантиметри. Доведіть до кипіння, посоліть, зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні 1,5-2 години до м'якості. Мак залийте окропом на 20 хвилин, воду злийте і перетріть його у макітрі до появи білого молочка. Родзинки залийте окропом на 15 хвилин, потім воду злийте. До пшениці додайте мак, родзинки та мед. Перемішайте, подайте в охолодженому вигляді.

Поради:

Зерна пшениці мають бути м'якими і не розваритися.

За бажанням додайте волоські горіхи.

Якщо у вас немає макітри, то мак можна перетерти у ступці або кавомолці.

Читайте також: