Різдвяна кутя: класичний рецепт

Кутя – це головна страва різдвяного столу української родини.
Особливість приготування куті в тому, що вона обов'язково має бути солодкою. Готують її з відварених зерен пшениці, приправлених родзинками, медом та маком.
Інгредієнти
- пшениця
- 1 склянка
- мак
- 100 г
- родзинки без кісточок
- 150 г
- мед
- 3-4 ст. л.
- сіль
- Пшеницю промийте, залийте водою та замочіть на ніч. Потім злийте воду, налийте нову, щоб рідина покрила зерна на 2-3 сантиметри. Доведіть до кипіння, посоліть, зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні 1,5-2 години до м'якості.
- Мак залийте окропом на 20 хвилин, воду злийте і перетріть його у макітрі до появи білого молочка.
- Родзинки залийте окропом на 15 хвилин, потім воду злийте.
- До пшениці додайте мак, родзинки та мед. Перемішайте, подайте в охолодженому вигляді.
Поради:
- Зерна пшениці мають бути м'якими і не розваритися.
- За бажанням додайте волоські горіхи.
- Якщо у вас немає макітри, то мак можна перетерти у ступці або кавомолці.
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