Сирна фритата: страва, яка підніме настрій

Твердий сир піднімає настрій завдяки амінокислотам, що містяться в ньому – тираміну, триктаміну, фенілетиламіну.

Фахівці запевняють, що найоптимістичніший сир — рокфор. Але якщо сир із пліснявою вас не надихає, для цього рецепту підійде будь-який інший твердий сир.

Інгредієнти:

2 яйця

½ скл. молока

2 ст. л. борошна

1 болгарський перець, нарізаний кубиками

1 цибулина, нарізана кубиками

2 подрібнених зубчики часнику

жменя нарубаної зелені селери

олія

тертий твердий сир

Яйця збити з сіллю, молоком і борошном і вилити на невелику сковорідку з розпеченою олією на малий вогонь. Зачекати, поки запечеться нижній шар. Перець, цибулю і часник обсмажити окремо і викласти на яєчну суміш, що вже схопилася. За хвилину посипати сиром, накрити кришкою, зменшити вогонь до мінімуму і почекати 5-7 хвилин. Готову фритату посипати зеленню селери.

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