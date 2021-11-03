Сирна фритата: страва, яка підніме настрій

Твердий сир піднімає настрій завдяки амінокислотам, що містяться в ньому – тираміну, триктаміну, фенілетиламіну.
Фахівці запевняють, що найоптимістичніший сир — рокфор. Але якщо сир із пліснявою вас не надихає, для цього рецепту підійде будь-який інший твердий сир.
Інгредієнти:
- 2 яйця
- ½ скл. молока
- 2 ст. л. борошна
- 1 болгарський перець, нарізаний кубиками
- 1 цибулина, нарізана кубиками
- 2 подрібнених зубчики часнику
- жменя нарубаної зелені селери
- олія
- тертий твердий сир
Яйця збити з сіллю, молоком і борошном і вилити на невелику сковорідку з розпеченою олією на малий вогонь. Зачекати, поки запечеться нижній шар. Перець, цибулю і часник обсмажити окремо і викласти на яєчну суміш, що вже схопилася. За хвилину посипати сиром, накрити кришкою, зменшити вогонь до мінімуму і почекати 5-7 хвилин. Готову фритату посипати зеленню селери.
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