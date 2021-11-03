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Сирна фритата: страва, яка підніме настрій

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Сирна фритата: страва, яка підніме настрій

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Твердий сир піднімає настрій завдяки амінокислотам, що містяться в ньому – тираміну, триктаміну, фенілетиламіну.

Фахівці запевняють, що найоптимістичніший сир — рокфор. Але якщо сир із пліснявою вас не надихає, для цього рецепту підійде будь-який інший твердий сир.

Інгредієнти:

  • 2 яйця
  • ½ скл. молока
  • 2 ст. л. борошна
  • 1 болгарський перець, нарізаний кубиками
  • 1 цибулина, нарізана кубиками
  • 2 подрібнених зубчики часнику
  • жменя нарубаної зелені селери
  • олія
  • тертий твердий сир

Яйця збити з сіллю, молоком і борошном і вилити на невелику сковорідку з розпеченою олією на малий вогонь. Зачекати, поки запечеться нижній шар. Перець, цибулю і часник обсмажити окремо і викласти на яєчну суміш, що вже схопилася. За хвилину посипати сиром, накрити кришкою, зменшити вогонь до мінімуму і почекати 5-7 хвилин. Готову фритату посипати зеленню селери.

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