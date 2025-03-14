Сирний суп із копченими ковбасками: рецепт нашвидкуруч

Приготування супу займе у вас зовсім небагато часу, тому що бульйон варити для нього не потрібно.
Суп виходить ситним і смачним. Копчені ковбаски та плавлений сир додадуть страві насиченого вершково-копченого аромату. Подайте його із сухариками.
Інгредієнти
- ковбаски копчені
- 200 г
- сир плавлений
- 2 шт.
- вода
- 1,5 л
- картопля
- 4 шт.
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- лавровий лист
- 2 шт.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- зелень (кріп, петрушка)
- Овочі очистіть та помийте.
- Картоплю наріжте на середні кубики.
- Моркву натріть на велику тертку.
- Цибулю наріжте на дрібні кубики.
- Часник подрібніть.
- Ковбаски копчені очистіть і наріжте соломкою.
- Сир плавлений натріть на велику тертку.
- У каструлю налийте воду, доведіть до кипіння та додайте картоплю.
- Варіть на повільному вогні 8-10 хвилин.
- У сковороді розігрійте олію, викладіть часник і обсмажте кілька секунд, потім моркву, цибулю, обсмажте до м'якості, додайте ковбаски і смажте ще три хвилини.
- Викладіть в каструлю до картоплі, додайте сир, перемішайте його до повного розчинення, лавровий лист, чорний мелений перець, посоліть і варіть на повільному вогні 10 хвилин.
- Зніміть каструлю з вогню, посипте зеленню і дайте супу настоятися 5-10 хвилин.
Поради:
- Копчену ковбасу використовуйте будь-яку.
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