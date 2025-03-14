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Сирний суп із копченими ковбасками: рецепт нашвидкуруч

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
138 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
165
Час на прочитання
1 хв
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Сирний суп із копченими ковбасками: рецепт нашвидкуруч

Сирний суп із копченими ковбасками / Фото: Credits

Приготування супу займе у вас зовсім небагато часу, тому що бульйон варити для нього не потрібно.

Суп виходить ситним і смачним. Копчені ковбаски та плавлений сир додадуть страві насиченого вершково-копченого аромату. Подайте його із сухариками.

Інгредієнти

ковбаски копчені
200 г
сир плавлений
2 шт.
вода
1,5 л
картопля
4 шт.
морква
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
2 зубчики
лавровий лист
2 шт.
перець чорний мелений
сіль
олія
зелень (кріп, петрушка)
  1. Овочі очистіть та помийте.
  2. Картоплю наріжте на середні кубики.
  3. Моркву натріть на велику тертку.
  4. Цибулю наріжте на дрібні кубики.
  5. Часник подрібніть.
  6. Ковбаски копчені очистіть і наріжте соломкою.
  7. Сир плавлений натріть на велику тертку.
  8. У каструлю налийте воду, доведіть до кипіння та додайте картоплю.
  9. Варіть на повільному вогні 8-10 хвилин.
  10. У сковороді розігрійте олію, викладіть часник і обсмажте кілька секунд, потім моркву, цибулю, обсмажте до м'якості, додайте ковбаски і смажте ще три хвилини.
  11. Викладіть в каструлю до картоплі, додайте сир, перемішайте його до повного розчинення, лавровий лист, чорний мелений перець, посоліть і варіть на повільному вогні 10 хвилин.
  12. Зніміть каструлю з вогню, посипте зеленню і дайте супу настоятися 5-10 хвилин.

Поради:

  • Копчену ковбасу використовуйте будь-яку.

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