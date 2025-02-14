Як приготувати домашні ковбаски без оболонки

Це ситна м'ясна страва, яку можна подати як у гарячому, так і в холодному вигляді. Приготуйте ковбаски про запас, заморозьте та за необхідності просто посмажте.
Рецепт дуже простий, оскільки вам не знадобиться оболонка. Все змішайте, сформуйте ковбаски та обсмажте до золотавої скоринки.
Інгредієнти
- фарш курячий
- 800 г
- сир плавлений
- 100 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник сухий
- 1 ч. л.
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- кріп свіжий
- олія
- Ріпчасту цибулю почистьте, дрібно наріжте та обсмажте на олії до м'якості.
- Плавлений сир натріть на середню тертку.
- Кріп помийте, обсушіть та дрібно наріжте.
- До миски викладіть фарш, плавлений сир, обсмажену цибулю, сухий часник, паприку, кріп, чорний мелений перець і сіль. Добре перемішайте та відбийте.
- Фарш викладіть у кондитерський мішок та видавіть однакові ковбаски. На сковороді з розігрітою олією обсмажте їх з двох боків на середньому вогні до золотавої скоринки.
Поради:
- М'ясні ковбаски можна сформувати змоченими у воді руками.
- Фарш використовуйте будь-який.
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