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Як приготувати домашні ковбаски без оболонки

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
327 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
324
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати домашні ковбаски без оболонки

Домашні ковбаски без оболонки / Фото: Credits

Це ситна м'ясна страва, яку можна подати як у гарячому, так і в холодному вигляді. Приготуйте ковбаски про запас, заморозьте та за необхідності просто посмажте.

Рецепт дуже простий, оскільки вам не знадобиться оболонка. Все змішайте, сформуйте ковбаски та обсмажте до золотавої скоринки.

Інгредієнти

фарш курячий
800 г
сир плавлений
100 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник сухий
1 ч. л.
паприка мелена
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
кріп свіжий
олія
  1. Ріпчасту цибулю почистьте, дрібно наріжте та обсмажте на олії до м'якості.
  2. Плавлений сир натріть на середню тертку.
  3. Кріп помийте, обсушіть та дрібно наріжте.
  4. До миски викладіть фарш, плавлений сир, обсмажену цибулю, сухий часник, паприку, кріп, чорний мелений перець і сіль. Добре перемішайте та відбийте.
  5. Фарш викладіть у кондитерський мішок та видавіть однакові ковбаски. На сковороді з розігрітою олією обсмажте їх з двох боків на середньому вогні до золотавої скоринки.

Поради:

  • М'ясні ковбаски можна сформувати змоченими у воді руками.
  • Фарш використовуйте будь-який.

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