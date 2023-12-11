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Про них говорили всі: 15 головних суконь 2023 року

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Про них говорили всі: 15 головних суконь 2023 року

Кім Кардашян, Марго Роббі, Джорджина Родрігес

Пропонуємо згадати вбрання зірок, про які постійно говорили та писали всі.

Цього року знаменитості як ніколи дивували нас своїми гарними сукнями, які для них створювали найвідоміші бренди та модельєри. На червоних доріжках ми бачили вінтажні вбрання та репліки з відомих фільмів, якими надихалися дизайнери, проте серед усієї цієї кількості вбрання були те, про яке говорили у світі найчастіше і саме його ми і пропонуємо вам згадати.

Джорджина Родрігес

Кохана зірки футболу Кріштіану Роналду та мати його дітей відвідала цього року Венеційський кінофестиваль у незвичайній червоній сукні від бренду Vetements з колекції весна-літо 2024, яка мала величезний шлейф, безліч складок та опущену лінію плеча.

Проте головною особливістю цієї сукні було те, що вона є точною копією вбрання створеного американською художницею з костюмів Мерілін Венс для фільму "Красуня" з Джулією Робертс.

Джорджина Родрігес / © Associated Press
Джорджина Родрігес / Фото: Associated Press

Принцеса Кейт

Однією з головних подій 2023 року стала коронація короля Чарльза III, але попри це, обговорювали усі більше вбрання його невістки — принцеси Уельської Кейт.

Принцеса Уельська та принц Вільям на офіційному портреті короля Чарльза III / © Getty Images
Принцеса Уельська та принц Вільям на офіційному портреті короля Чарльза III / Фото: Getty Images

Під час коронації Кейт з'явилася у білій сукні з довгими рукавами та вишивкою, яка була пошита для неї на замовлення брендом Alexander McQueen. Вишивка була символічною і з мотивами троянди, будяка, нарциса і трилисника, які позначали чотири нації: Англію, Шотландію, Уельс та Ірландію. На голові замість тіари Кейт носила квіткову прикрасу з бісеру.

Принцеса Уельська на коронації короля Чарльза III та королеви Камілли / © Associated Press
Принцеса Уельська на коронації короля Чарльза III та королеви Камілли / Фото: Associated Press

Марго Роббі

Австралійська акторка Марго Роббі стала головною зіркою 2023 року, оскільки її поява у картині "Барбі" наробила більше галасу, ніж усі інші фільми за останній період разом узяті. Також під час промо-кампанії комедії про знамениту ляльку, Марго повністю перетворювалася на свій екранний персонаж і відтворювала образи найвідоміших Барбі, які були у продажу.

Одним з обговорюваних вбрань дівчини стала чорна сукня створена для неї брендом Schiaparelli. Ця сукня із шифоновою спідницею була копією Барбі Solo in the Spotlight, яка продавалася у 1960-х.

Марго Роббі / © Associated Press
Марго Роббі / Фото: Associated Press

Кім Кардашян

Вже традиційно представники сімейства Кардашян відвідують розкішний благодійний захід Met Gala, який проводиться у Нью-Йорку. Цього року Кім Кардашян співпрацювала з брендом Schiaparelli і з'явилася на червоній доріжці в ексклюзивному вбранні Деніеля Розберрі.

Сукня повністю складалася з перлів, а корсет був пудрово-рожевий та створював ілюзію оголеного тіла. Цією сукнею Кардашян вшанувала пам'ять Лагерфельда, оскільки він любив і часто використовував у вбраннях перли. А для її створення потрібно понад 50 тисяч прісноводних перлин і 16 тисяч кришталевих каменів. Працювала над ним дюжини майстрів, у яких пішла на це 1000 годин.

Кім Кардашян / © Associated Press
Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Жаль тільки, що сукня була настільки крихкою, що коли зірка йшла в готель, деякі її нитки розірвалися і перли розсипалися.

Кім Кардашян / © Getty Images
Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Кайлі Дженнер

Дівчина прийшла на показ Schiaparelli у кутюрній сукні дуже незвичайного дизайну, оскільки на ній була величезна голова лева. Хоча головна прикраса сукні і була виконана з тканини, ниток, піни та штучної шкіри, все ж таки вона мала дуже реалістичний вигляд.

Кайлі Дженнер / © Getty Images
Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Doja Cat

Співачка цього року часто шокувала, але однією з її найнезвичайніших суконь, яка вимагала неймовірного терпіння від неї та її команди, було червоне вбрання від Модного дому Schiaparelli. Зверху сукня мала щільний і тісний корсет, а спідниця була розшита бусинами. Однак головною фішкою образу було те, що тіло Doja Cat повністю покривали червоні стрази від Swarovski.

Doja Cat / © Getty Images
Doja Cat / Фото: Getty Images

Клаудія Шиффер

Цього року супермодель 90-х Клаудія Шиффер вийшла на подіум показу Versace у Мілані і це була її поява на публіці вперше за тривалий час. Жінка продемонструвала на подіумі м'ятно-зелену "металеву" сукню-комбінацію з мереживними вставками на грудях та талії, а також трендовим ромбоподібним принтом у клоунському стилі.

Клаудія Шиффер / © Associated Press
Клаудія Шиффер / Фото: Associated Press

Меган Маркл

Герцогиня Сассекська не частий гість на заходах, але цього року відвідала церемонію Women of Vision Awards у Нью-Йорку. На червоній доріжці вона сяяла у стьобаній золотій сукні без бретельок від бренду Johanna Ortiz з розрізом спереду та невеликим ромбоподібним вирізом у зоні декольте.

Меган Маркл та принц Гаррі / © Getty Images
Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Цей образ дружини принца Гаррі активно обговорювали, оскільки сукня була без бретельок і було помітно сліди купальника на засмаглому тілі Меган.

Меган Маркл / © Getty Images
Меган Маркл / Фото: Getty Images

Аліна Байкова

Українська модель наробила багато галасу цього року, але не якоюсь розкішною вечірньою сукнею, а вбранням з промовистим слоганом F*ck you Putin, який одягла на захід, що проводиться в межах Тижня моди в Нью-Йорку.

Зірка з'явилася на червоній доріжці у трикотажній сукні-світері оверсайз жовтого кольору від українського бренду Vip Luxury Edition.

Аліна Байкова / © Getty Images
Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Успіх із посланням російському диктатору Байкова повторила в Каннах, але демонстрації антипутінського напису завадили охоронці заходу, які вивели модель із червоної доріжки.

Аліна Байкова / © Associated Press
Аліна Байкова / Фото: Associated Press

Демі Мур

61-річна акторка відвідала галаконцерт Музею кіноакадемії та просто вразила на повал своїм гламурним вбранням. Демі вийшла на червону доріжку в золотій сукні від бренду Tamara Ralph із величезною 3D квіткою на плечі.

Демі Мур / © Associated Press
Демі Мур / Фото: Associated Press

Леді Гага

Співачка цього року відвідала церемонію "Оскар", оскільки була серед номінантів у категорії "Найкраща пісня до фільму". На червону доріжку зірка вийшла у вбранні від Versace, а обговорювали цю сукню всі тому, що у неї була дуже опущена спідниця і ззаду було видно сідниці.

Леді Гага / © Associated Press
Леді Гага / Фото: Associated Press
Леді Гага / © Associated Press
Леді Гага / Фото: Associated Press

Ріанна

За цей рік Ріанна продемонструвала не один сексуальний і відвертий лук, але після того, як стало відомо про її другу вагітність, співачка прийшла на "Оскар" у образі від Alaïa, що складався з прозорої боді-водолазки, шкіряного топу і максіспідниці зі шлейфом.

Ріанна / © Associated Press
Ріанна / Фото: Associated Press

Наталі Портман

Вона прийшла на 76-й Каннський кінофестиваль у репліці культової сукні під назвою "Юнона", створеної самим Крістіаном Діором для колекції осінь-зима Milieu du Siècle 1949 року. Оригінал вбрання зараз зберігається у музеї.

Наталі Портман / © Getty Images
Наталі Портман / Фото: Getty Images

Сієнна Міллер

41-річна Сієнна Міллер оригінально повідомила про другу вагітність — відвідала захід Vogue World у вбранні від Schiaparelli, яке повністю відкривав її округлий живіт. Батьком дитини є її бойфренд – 26-річний Олі Грін, з яким вона підтвердила стосунки у лютому минулого року.

Сієнна Міллер / © Associated Press
Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

Ніколь Кідман

Оскароносна акторка Ніколь Кідман з'явилася на Met Gala у вбранні з реклами Chanel No.5, якому було вже 19 років. Саме в цій же сукні зірка знялася у 180-секундному короткометражному фільмі-рекламі режисера База Лурмана, присвяченого аромату Chanel №5.

Ніколь Кідман / © Associated Press
Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

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