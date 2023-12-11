Про них говорили всі: 15 головних суконь 2023 року

Пропонуємо згадати вбрання зірок, про які постійно говорили та писали всі.
Цього року знаменитості як ніколи дивували нас своїми гарними сукнями, які для них створювали найвідоміші бренди та модельєри. На червоних доріжках ми бачили вінтажні вбрання та репліки з відомих фільмів, якими надихалися дизайнери, проте серед усієї цієї кількості вбрання були те, про яке говорили у світі найчастіше і саме його ми і пропонуємо вам згадати.
Джорджина Родрігес
Кохана зірки футболу Кріштіану Роналду та мати його дітей відвідала цього року Венеційський кінофестиваль у незвичайній червоній сукні від бренду Vetements з колекції весна-літо 2024, яка мала величезний шлейф, безліч складок та опущену лінію плеча.
Проте головною особливістю цієї сукні було те, що вона є точною копією вбрання створеного американською художницею з костюмів Мерілін Венс для фільму "Красуня" з Джулією Робертс.
Принцеса Кейт
Однією з головних подій 2023 року стала коронація короля Чарльза III, але попри це, обговорювали усі більше вбрання його невістки — принцеси Уельської Кейт.
Під час коронації Кейт з'явилася у білій сукні з довгими рукавами та вишивкою, яка була пошита для неї на замовлення брендом Alexander McQueen. Вишивка була символічною і з мотивами троянди, будяка, нарциса і трилисника, які позначали чотири нації: Англію, Шотландію, Уельс та Ірландію. На голові замість тіари Кейт носила квіткову прикрасу з бісеру.
Марго Роббі
Австралійська акторка Марго Роббі стала головною зіркою 2023 року, оскільки її поява у картині "Барбі" наробила більше галасу, ніж усі інші фільми за останній період разом узяті. Також під час промо-кампанії комедії про знамениту ляльку, Марго повністю перетворювалася на свій екранний персонаж і відтворювала образи найвідоміших Барбі, які були у продажу.
Одним з обговорюваних вбрань дівчини стала чорна сукня створена для неї брендом Schiaparelli. Ця сукня із шифоновою спідницею була копією Барбі Solo in the Spotlight, яка продавалася у 1960-х.
Кім Кардашян
Вже традиційно представники сімейства Кардашян відвідують розкішний благодійний захід Met Gala, який проводиться у Нью-Йорку. Цього року Кім Кардашян співпрацювала з брендом Schiaparelli і з'явилася на червоній доріжці в ексклюзивному вбранні Деніеля Розберрі.
Сукня повністю складалася з перлів, а корсет був пудрово-рожевий та створював ілюзію оголеного тіла. Цією сукнею Кардашян вшанувала пам'ять Лагерфельда, оскільки він любив і часто використовував у вбраннях перли. А для її створення потрібно понад 50 тисяч прісноводних перлин і 16 тисяч кришталевих каменів. Працювала над ним дюжини майстрів, у яких пішла на це 1000 годин.
Жаль тільки, що сукня була настільки крихкою, що коли зірка йшла в готель, деякі її нитки розірвалися і перли розсипалися.
Кайлі Дженнер
Дівчина прийшла на показ Schiaparelli у кутюрній сукні дуже незвичайного дизайну, оскільки на ній була величезна голова лева. Хоча головна прикраса сукні і була виконана з тканини, ниток, піни та штучної шкіри, все ж таки вона мала дуже реалістичний вигляд.
Doja Cat
Співачка цього року часто шокувала, але однією з її найнезвичайніших суконь, яка вимагала неймовірного терпіння від неї та її команди, було червоне вбрання від Модного дому Schiaparelli. Зверху сукня мала щільний і тісний корсет, а спідниця була розшита бусинами. Однак головною фішкою образу було те, що тіло Doja Cat повністю покривали червоні стрази від Swarovski.
Клаудія Шиффер
Цього року супермодель 90-х Клаудія Шиффер вийшла на подіум показу Versace у Мілані і це була її поява на публіці вперше за тривалий час. Жінка продемонструвала на подіумі м'ятно-зелену "металеву" сукню-комбінацію з мереживними вставками на грудях та талії, а також трендовим ромбоподібним принтом у клоунському стилі.
Меган Маркл
Герцогиня Сассекська не частий гість на заходах, але цього року відвідала церемонію Women of Vision Awards у Нью-Йорку. На червоній доріжці вона сяяла у стьобаній золотій сукні без бретельок від бренду Johanna Ortiz з розрізом спереду та невеликим ромбоподібним вирізом у зоні декольте.
Цей образ дружини принца Гаррі активно обговорювали, оскільки сукня була без бретельок і було помітно сліди купальника на засмаглому тілі Меган.
Аліна Байкова
Українська модель наробила багато галасу цього року, але не якоюсь розкішною вечірньою сукнею, а вбранням з промовистим слоганом F*ck you Putin, який одягла на захід, що проводиться в межах Тижня моди в Нью-Йорку.
Зірка з'явилася на червоній доріжці у трикотажній сукні-світері оверсайз жовтого кольору від українського бренду Vip Luxury Edition.
Успіх із посланням російському диктатору Байкова повторила в Каннах, але демонстрації антипутінського напису завадили охоронці заходу, які вивели модель із червоної доріжки.
Демі Мур
61-річна акторка відвідала галаконцерт Музею кіноакадемії та просто вразила на повал своїм гламурним вбранням. Демі вийшла на червону доріжку в золотій сукні від бренду Tamara Ralph із величезною 3D квіткою на плечі.
Леді Гага
Співачка цього року відвідала церемонію "Оскар", оскільки була серед номінантів у категорії "Найкраща пісня до фільму". На червону доріжку зірка вийшла у вбранні від Versace, а обговорювали цю сукню всі тому, що у неї була дуже опущена спідниця і ззаду було видно сідниці.
Ріанна
За цей рік Ріанна продемонструвала не один сексуальний і відвертий лук, але після того, як стало відомо про її другу вагітність, співачка прийшла на "Оскар" у образі від Alaïa, що складався з прозорої боді-водолазки, шкіряного топу і максіспідниці зі шлейфом.
Наталі Портман
Вона прийшла на 76-й Каннський кінофестиваль у репліці культової сукні під назвою "Юнона", створеної самим Крістіаном Діором для колекції осінь-зима Milieu du Siècle 1949 року. Оригінал вбрання зараз зберігається у музеї.
Сієнна Міллер
41-річна Сієнна Міллер оригінально повідомила про другу вагітність — відвідала захід Vogue World у вбранні від Schiaparelli, яке повністю відкривав її округлий живіт. Батьком дитини є її бойфренд – 26-річний Олі Грін, з яким вона підтвердила стосунки у лютому минулого року.
Ніколь Кідман
Оскароносна акторка Ніколь Кідман з'явилася на Met Gala у вбранні з реклами Chanel No.5, якому було вже 19 років. Саме в цій же сукні зірка знялася у 180-секундному короткометражному фільмі-рекламі режисера База Лурмана, присвяченого аромату Chanel №5.
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