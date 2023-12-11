О них говорили все: 15 главных платьев 2023 года

Предлагаем вспомнить наряды звезд, о которых без умолку говорили и писали все.

В этом году знаменитости как никогда удивляли нас своими красивыми платьями, которые для них создавали самые известные бренды и модельеры. На красных дорожках мы видели винтажные наряды и реплики из известных фильмов, которыми вдохновлялись дизайнеры, однако среди всего этого изобилия нарядов были те, о которых говорили в мире чаще всего и именно их мы и предлагаем вам вспомнить.

Джорджина Родригес

Возлюбленная звезды футбола Криштиану Роналду и мать его детей посетила в этом году Венецианский кинофестиваль в необычном красном платье от бренда Vetements из коллекции весна-лето 2024, у которого был огромный шлейф, множество оборок и опущенная линия плеча.

Однако главной особенностью этого платья было то, что оно является точной копией наряда созданного американским художником по костюмам Мэрилин Вэнс, для фильма "Красотка" с Джулией Робертс.

Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

Принцесса Кейт

Одним из главных событий 2023 года стала коронация короля Чарльза III, но несмотря на это , обсуждали все больше наряд его невестки - принцессы Уэльской Кейт.

Принцесса Уэльская и принц Уильям на официальном портрете короля Чарльза III / Фото: Getty Images

Во время коронации Кейт появилась в белом платье с длинными рукавами и вышивкой, сшитом для нее на заказ брендом Alexander McQueen. Вишивка была символичной и с мотивами розы, чертополоха, нарцисса и трилистника, которые обозначали четыре нации: Англию, Шотландию, Уэльс и Ирландию. На голове вместо тиары у Кейт было цветочное украшение из бисера.

Принцесса Уэльская на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / Фото: Associated Press

Марго Робби

Австралийская актриса Марго Робби стала главной звездой 2023 года, поскольку ее появление в картине "Барби" наделало больше шума, чем всевозможные фильмы за последний период вместе взятые. Также во время промо-кампании комедии о знаменитой кукле, Марго полностью перевоплощалась в свой экранный персонаж и воссоздала образы самых известных Барби, которые были в продаже.

Одним из самых обсуждаемых нарядов девушки стало черное платье созданное для нее брендом Schiaparelli. Это платье с шифоновой юбкой было копией Барби Solo in the Spotlight, которая продавалась в 1960-х.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян

Уже традиционно представители семейства Кардашьян посещают роскошное благотворительное мероприятие Met Gala, которое проводится в Нью-Йорке. В этом году Ким Кардашьян сотрудничала с брендом Schiaparelli и появилась на красной дорожке в эксклюзивном наряде от Дэниеля Розберри.

Платье полностью состояло из жемчуга, а корсет был пудрово-розовый и создавал иллюзию обнаженного тела. Этим платьем Кардашьян почтила память Лагерфельда, поскольку он любил и часто использовал в нарядах жемчуг. А для его создания потребовалось более чем 50 тысяч пресноводных жемчужин и 16 тысяч хрустальных камней. Работала над ним дюжины мастеров, у которых ушло на это 1000 часов.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Жаль только, что платье было настолько хрупким, что когда звезда шла в отель, некоторые его нити разорвались и жемчуг рассыпался.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Кайли Дженнер

Девушка пришла на показ Schiaparelli в кутюрном платье очень необычного дизайна, поскольку на нем была огромная голова льва. Хоть главное украшение платья и было выполнено из ткани, нитей, пены и искусственной кожи, все же выглядело оно очень реалистично.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Doja Cat

Певица в этом году часто шокировала, но одним из ее самых необычных платьев, которое потребовало невероятного терпения от нее и ее команды, был красный наряд от Модного дома Schiaparelli. Сверху у платья был плотный и тесный корсет, а юбка была расшита бусинами. Однако главной фишкой образа было то, что тело Doja Cat полностью покрывали красные стразы от Swarovski.

Doja Cat / Фото: Getty Images

Клаудия Шиффер

В этом году супермодель 90-х Клаудия Шиффер вышла на подиум показа Versace в Милане и это было ее появление на публике впервые за длительное время. Женщина продемонстрировала на подиуме мятно-зеленое "металлическое" платье-комбинацию с кружевными вставками на груди и талии, а также трендовым ромбовидным принтом в клоунском стиле.

Клаудия Шиффер / Фото: Associated Press

Меган Маркл

Герцогиня Сассекская не частый гость на мероприятиях, но в этом году посетила церемонию Women of Vision Awards в Нью-Йорке. На красной дорожке она сияла в стеганом золотом платье без бретелек от бренда Johanna Ortiz с разрезом спереди и небольшим ромбовидным вырезом в зоне декольте.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Этот образ супруги принца Гарри активно обсуждали, поскольку платье было без бретелек и были заметны следы от купальника на загорелом теле Меган.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Алина Байкова

Украинская модель наделала много шума в этом году но не каким-то роскошным вечерним платьем, а нарядом с красноречивым слоганом F*ck you Putin, которое надела на мероприятие проводимое в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Звезда появилась на красной дорожке в трикотажном платье-свитере оверсайз желтого цвета от украинского бренда Vip Luxury Edition.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Успех с посланием российскому диктатору Байкова повторила в Каннах, но демонстрации антипутинской надписи помешали охранники мероприятия, которые увели модель с красной дорожки.

Алина Байкова / Фото: Associated Press

Деми Мур

61-летняя актриса посетила гала-концерт Музея киноакадемии и просто сразила на повал своим гламурным нарядом. Деми вышла на красную дорожку в золотом платье от бренда Tamara Ralph и огромным 3D цветоком на плече.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Леди Гага

Певица в этом году посетила церемонию "Оскар", поскольку была среди номинантов в категории "Лучшая песня к фильму". На красную дорожку звезда вышла в наряде от Versace, а обсуждали это платье все потому что у него была очень опущена юбка и сзади были видны ягодицы.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Леди Гага / Фото: Associated Press

Рианна

За этот год Рианна продемонстрировала не один сексуальный и откровенный лук, но после того, как стало известно о ее второй беременности певицы пришла на "Оскар" в наряде от Alaïa, состоящий из прозрачной боди-водолазки, кожаного топа и макси-юбки со шлейфом.

Рианна / Фото: Associated Press

Натали Портман

Она пришла на 76-й Каннский кинофестиваль в реплике культового платья под названием "Юнона", созданного самим Кристианом Диором для коллекции осень-зима Milieu du Siècle 1949 года. Оригинал наряда сейчас хранится в музее.

Натали Портман / Фото: Getty Images

Сиенна Миллер

41-летняя Сиенна Миллер оригинально сообщила о второй беременности - посетила мероприятие Vogue World в наряде от Schiaparelli, который полностью открывал ее округлившийся живот. Отцом ребенка является ее бойфренд - 26-летний Оли Грин, с которым подтвердила отношения в феврале прошлого года.

Сиенна Миллер / Фото: Associated Press

Николь Кидман

Оскароносная актриса Николь Кидман появилась на Met Gala в наряде из рекламы Chanel No.5, которому было уже 19 лет. Именно в этом же платье звезда снялась в 180-секундном короткометражном фильме-рекламе режиссера База Лурмана, посвященном аромату Chanel № 5.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

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