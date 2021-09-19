Вагітна принцеса Беатріс доставлена до госпіталя

Скоро 33-річна принцеса Йоркська повинна народити первістка.

Беатріс, яка раніше говорила, що її дитина повинна з'явитися на світ у жовтні, була доставлена до госпіталя ще в п'ятницю, пише The Sun. Не повідомляється, що саме це за госпіталь. Але точно відомо, що її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці перебуває разом з нею. Більше ніякі подробиці не розголошуються.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / Getty Images

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Батько Беатріс, принц Ендрю, кажуть, екстрено збирається повернутися з Балморала, де проводить свої літні канікули разом з ексдружиною Сарою Йоркською і матір'ю королевою Єлизаветою II, щоб побачитися з вагітною дочкою.

У Балморалі принц Ендрю ховається від юристів, які намагаються вручити йому судовий позов у справі звинувачення про насильство від громадянськи США Верджінії Джуфре. Інсайдери говорять, що, можливо, герцог не поїде до Лондона, а буде чекати, поки дочка Беатріс не приїде до нього сама разом з новонародженою дитиною.

Принцеса Беатріс і принцеса Євгенія з батьком принцом Ендрю / Associated Press

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