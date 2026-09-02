Гіларія Болдвін розкрила секрет стрункої фігури після народження сімох дітей

Гіларія Болдвін / © Associated Press

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42-річна Гіларія Болдвін розповіла, як підтримує себе у формі, незважаючи на турботи про сімох дітей. Дружина Алека Болдвіна зізналася, що далеко не завжди встигає сходити до спортзалу, тому влаштовує тренування буквально там, де випадає вільна хвилинка — зокрема, у власній ванній.

У розмові з Fox News Digital Гіларія розповіла, що намагається щодня бігати. За її словами, навіть 30 хвилин кардіотренування допомагають їй справлятися з напруженим ритмом життя та почуватися краще. Крім того, вона займається йогою, відвідує заняття з баре та виконує короткі вправи, які називає «stop-and-drop» — їх можна виконувати практично в будь-якому місці.

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Особливе місце в її фітнес-рутині займають так звані «тренування у ванній». Раніше Болдвін вже показувала шанувальникам, який саме це має вигляд: в одному з відео вона продемонструвала вправи для сідниць, зокрема присідання та махи ногами, прямо у ванній кімнаті.

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Гіларія Болдвін / © Гіларія Болдвін/Instagram

При цьому Гіларія стверджує, що не дотримується суворої дієти. Вона зізналася, що оточуючі часто думають, ніби її раціон складається виключно з салатів, однак це далеко не так.

«Іноді це має зовсім інакший вигляд», — розповіла Болдуін, згадавши, як одного вечора вона разом із наймолодшою дитиною відкрила одразу дві упаковки морозива.

За словами Гіларії, вона намагається дотримуватися принципу балансу: їсти корисні продукти, але час від часу не відмовляти собі в улюблених ласощах. У її раціоні цілком може з’явитися і шматок піци, і морозиво.

Гіларія Болдвін / © Associated Press

При цьому чоловік зірки, актор Алек Болдвін, нечасто долучається до її тренувань. За словами дружини, він має досить низьку гнучкість і навіть не може дотягнутися руками до пальців ніг.

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Зазначимо, Гіларія та Алек Болдвіни виховують сімох дітей. Незважаючи на насичений сімейний графік, багатодітна мама продовжує знаходити час для фізичних навантажень, доводячи, що для тренувань необов’язково мати багато вільного часу або навіть виходити з дому.

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