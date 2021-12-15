Сексуальна гармонія у парі: 10 головних правил

Нині достовірно відомо, що гармонійні стосунки у парі та регулярне статеве життя позитивно впливають на загальний стан здоров'я людини. Чоловік і жінка набувають величезного емоційного заряду позитивного психологічного впливу. Заняття коханням нормалізують фізіологічні процеси, поліпшують циркуляцію крові, позбавляють головного болю, безсоння, спазмів, сприяють гарному настрою та знімають стрес.

Яких правил слід дотримуватись, щоб досягти сексуальної гармонії? Нас консультує Оксана Ізгорева, психологиня-сексологиня, фахівчиня у сфері інтегральних психотехнологій.

Комунікація

Для будь-яких стосунків є важливим діалог. Якщо пара прагне чути одне одного і відверто говорити про секс, то ймовірність того, що їхнє сексуальне життя буде яскравим і насиченим, дуже висока. Якщо вас щось турбує, то не затягуйте з відвертою розмовою. Виділіть підхожий час і спокійно в позитивній формі розкажіть про свої відчуття, використовуючи формулювання «Мені хотілося б…» або «Я почуваюся…»

Розвивати мистецтво сексуальної комунікації нелегко, знадобиться час і терпіння. Але зрештою, ця навичка зміцнить ваші стосунки і допоможе урізноманітнити сексуальні сценарії.

Прелюдія

Дотик – це фундамент, на якому будується людська сексуальність. Прелюдія та чуттєві ігри несуть у собі потужний сексуальний заряд і є невід'ємним складником яскравих, незабутніх відчуттів. Під час коханням не слід зосереджувати вашу увагу винятково на геніталіях. Пам'ятайте, що секс - це не просто механічне злягання, а чуттєве задоволення, вершина близькості, що збагачує обох партнерів.

Сумісність

«Лікар запитує подружжя:

- Як часто у вас буває секс?

Чоловік:

- Дуже зрідка – тричі на тиждень!

Дружина:

- Дуже часто – тричі на тиждень!»

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Бажано, щоб статева конституція партнерів збігалася чи розрізнялася незначною мірою. Сексуальної гармонії досягти буде складно, якщо у партнерів різна потреба в сексі. Але навіть, якщо з'ясувалося, що у вас неідеальна сексуальна сумісність, не соромтеся звернутися за допомогою до сексолога.

Чуттєвий акцент

Кожен чоловік вважає за необхідне довести партнерку до оргазму. Якщо цього не відбувається, він починає думати про свою неспроможність. До речі, однією з причин імітації оргазму жінкою є її прагнення вберегти свого коханого від подібних думок. Насправді сексуальна насолода і оргазм – не одне і те саме. Оргазм це лише частина інтимної близькості. Дослідження показують, що якщо жінці вдається досягти розрядки в 50% випадках статевих актів, це є абсолютною нормою. Акцентуйте свою увагу на чуттєвості процесу, а не на досягненні оргазму.

Обізнанність

У нашому суспільстві не прийнято вести статеве виховання. Багато дорослих банально соромляться розповідати дітям про «це». Як наслідок діти знаходять відповіді на свої запитання через доступні джерела, як правило, в Інтернеті. Якої якості ця інформація, здогадатися нескладно. У моїй практиці були випадки, коли люди просто не знали основ анатомії, через що у них і виникали складнощі у ліжку.

Поінформованість, розуміння та прийняття відмінностей між статями є основою гармонійних сексуальних взаємин.

Різноманітність

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Коли люди живуть багато років у шлюбі, їхній вогник може поступово згасати. Щоб підтримувати полум'я пристрасті, я рекомендую вигадувати нові ритуали, експериментувати, змінювати "активні" та "пасивні" ролі, наприклад, якщо ініціатором інтиму завжди є один партнер, то спробуйте сьогодні помінятися. Спокушайте, грайте, досліджуйте сексуальність одне одного. Подорожі у пошуках нових ерогенних зон потішать неймовірними відкриттями.

Час для двох

В нескінченному потоці справ складно зберігати еротичну налаштованість і приділяти час для інтимної близькості. Емоційне розмежування допоможе налаштуватися одне на одного. Для цього, повертаючись додому, залишайте всі зовнішні проблеми за порогом, навчайтеся абстрагуватися. Знаходьте можливість залишитися наодинці, на вихідні «ховайтеся» за містом, влаштовуйте романтичні вечори, ходіть на побачення одне з одним.

Оксана Ізгорева, психологиня-сексологиня, фахівчиня в області інтегральних психотехнологій

Компроміс

Не буває, щоб бажання партнерів збігалися на 100%. Якщо чоловік наполегливо прагне тільки своєї насолоди, мало дбаючи про задоволення жінки, то поступово її сексуальність може згаснути.

Я вважаю, що тривалі стосунки, зокрема сексуальні, неможливі без пошуку компромісу. Для кращого розуміння одне одного в любовних пестощах дослухайтеся до партнера, враховуйте його невербальні реакції, звертайте увагу на його потреби. Якщо виникають розбіжності, вирішуйте їх конструктивно, не ображаючи одне одного.

Кордони

Все, що відбувається в ліжку між двома людьми, має відбуватися за взаємною згодою. Кохання не терпить насильства над собою. Якщо ваш партнер пропонує сексуальні експерименти, потрібно відповідати делікатно, але чітко: «Так, мені хотілося б спробувати» або «Ні, я поки що не готовий(а)».

Кохання

Кожна людина прагне кохання й хоче здобути щастя. Можливо, зараз поряд з вами немає коханої людини. Цей факт не означає, що треба позбавляти себе можливості інтимного контакту. Секс, заснований винятково на пристрасті, може бути класним, яскравим, незабутнім, але, як правило, такі стосунки короткочасні та нерегулярні. А ось взаємні кохання, ніжність, довіра, повага, щира підтримка сприяють гарному сексу та забезпечують міцний зв'язок.

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