Чи може тривога викликати приливи / © Credits

Реклама

Багато жінок, особливо після 40 років, стикаються з цими симптомами і одразу пов’язують їх із менопаузою. Але сучасна медицина звертає увагу на інший важливий фактор — тривожні розлади, які можуть мати майже ідентичні прояви. Про це розповіло видання Medical News Today, а також про те, чи може тривога викликати припливи, як їх відрізнити від гормональних змін та які методи допомагають повернути тілу комфорт.

Що таке припливи

Приплив — це раптове та часто інтенсивне відчуття спеки, яке зазвичай охоплює верхню частину тіла, особливо обличчя, шию і груди. Його часто супроводжують:

пітливість

почервоніння шкіри

серцебиття

запаморочення

Це класичний симптом перименопаузи чи менопаузи, проте не завжди гормони є єдиною причиною. Іноді за всім стоїть тривога.

Реклама

Як тривога провокує припливи

Коли ми відчуваємо стрес або страх, в організмі активується стресова реакція — «бийся, тікай чи завмри». Це механізм виживання, який підвищує рівень гормонів стресу, зокрема адреналіну та кортизолу. Як результат:

підвищується температура тіла

активується потовиділення

пришвидшується серцебиття

виникає раптове відчуття жару — псевдоприплив

Це дуже схоже на класичний приплив, але відбувається внаслідок емоційного стресу, а не гормонального коливання.

Перехресні симптоми тривоги та менопаузи

Обидва стани можуть мати схожі прояви, серед яких:

відчуття неспокою

панічні атаки

безсоння

порушення концентрації

пітливість вночі

зміни настрою

Це викликає діагностичну плутанину. Особливо складно тим, хто одночасно переживає менопаузу і має хронічну тривогу або ж вперше стикається з психоемоційною нестабільністю саме через гормональні зміни.

Реклама

Як розрізнити тривогу від менопаузи

Тривожний стан необов’язково має прив’язку до віку, на відміну від менопаузи, яка зазвичай починається після 45 років.

Якщо ви молодші 40 років, але відчуваєте припливи, ймовірніше, що це психоемоційна реакція, а не гормональна.

Менопауза часто супроводжується нерегулярними менструаціями, сухістю піхви, змінами шкіри та волосся, водночас тривога рідко викликає такі зміни.

За тривожних розладів припливи можуть виникати раптово, після сильного емоційного потрясіння чи навіть у стані спокою.

Як впоратися з припливами, які викликані тривогою

Короткострокові методи полегшення:

перейдіть у прохолодне місце

зробіть глибокі вдихи: спробуйте техніку «квадратного дихання» (вдих — затримка — видих — затримка — все по 4 сек.)

зніміть шар одягу чи розстебніть верхній ґудзик

випийте холодну воду

зосередьтеся на диханні чи зробіть легкий масаж шиї

Довгострокові стратегії:

психотерапія (зокрема когнітивно-поведінкова)

релаксація: йога, медитація, дихальні практики, усвідомлені хобі

фізична активність — щоденна ходьба чи помірні тренування

підтримка родини або групи — спілкування з іншими жінками з подібним досвідом

У деяких випадках лікар може призначити антидепресанти чи анксиолітики, якщо тривога значно знижує якість життя.

Коли звертатися до лікаря

Не всі припливи — це менопауза чи стрес. Вони можуть бути ознакою:

гіпертиреозу

інфекцій

побічних дій ліків (особливо гормональних або судинорозширювальних)

раку (рідко, але деякі пухлини можуть викликати припливи)

порушень роботи наднирників або гіпофіза

Зверніться до лікаря, якщо:

вам менше ніж 40 років, але припливи регулярні

немає тривоги, але спостерігається нічна пітливість чи жар

симптоми впливають на ваші сон, роботу чи стосунки

Лікар може призначити аналізи гормонів (ФСГ, естрадіол, ТТГ), щоб з’ясувати причину.

Ведіть щоденник симптомів

Фіксуйте:

Реклама

коли виникає приплив

що йому передувало (стрес, їжа, спека, емоції)

тривалість та інтенсивність

супутні симптоми (серцебиття, пітливість, страх)

Це допоможе вам і лікареві зрозуміти, з чим пов’язані ваші симптоми — тривожністю чи гормонами.

Так, тривога може викликати припливи, які відчуваються дуже подібно до симптомів менопаузи. Розуміння механізму їхнього виникнення, ведення щоденника та уважне ставлення до власного тіла допоможуть вам впоратися з цим станом. Не варто терпіти — звертайтеся до спеціалістів.