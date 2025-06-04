У МЗС України обурилися рішенням Генасамблеї ООН: до чого тут коні

Заступник очільника МЗС України Сергій Кислиця / © Associated Press

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Рішення Генасамблеї ООН про відзначення Міжнародного дня коня за пропозицією Монголії викликало обурення в українському МЗС.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця написав з цього приводу гнівний пост у соцмережі X.

Український дипломат нагадав, що ще зовсім недавно українській делегації чинили опір, коли вона ініціювала запровадження Дня боротьби із дезінформацією, мотивуючи тим, що досить запроваджувати різноманітні міжнародні дні.

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З цього приводу Кислиця згадав твір Михайла Коцюбинського «Коні не винні», назва якого стала крилатим висловом.

«Цей вислів про коней насправді про лицемірне небажання бачити дійсних винуватців, знімати вину з винних… Винних слід притягати до відповідальності, а коли є за що, то й до конюшні в Гаагу тягти», — заявив він.

Заступник міністра наголосив, що резолюцію запропонувала ухвалити Монголія, візит до якої насмілився здійснити президент РФ Володимир Путін попри виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на його арешт.

Кислиця нагадав, що Монголія ратифікувала Римський статут і порушила свої міжнародні зобов’язання, коли не арештувала Путіна.

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Також заступник очільника МЗС вважає, що Україна не повинна була під час голосування підтримувати таку ініціативу.

«Сьогодні запропоную підрозділам МЗС, які ведуть питання ООН, уточнити наші підходи щодо підтримки подібних ініціатив у майбутньому. Годі утверджувати імідж ООН як нерелевантної до свого первинного мандату організації», — написав він.

© Соцмережа X

Сергій Кислиця також висловив свою підтримку позиції делегації США, яка єдина проголосувала проти запровадження Міжнародного дня коня.

Нагадаємо, нещодавно Агентство ООН у справах біженців повідомило, що змушене скоротити підтримку внутрішніх переселенців (ВПО) в Україні.

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