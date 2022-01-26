Багато хворих: Рада через спалах коронавірусу йде на карантин

Багато хворих: Рада через спалах коронавірусу йде на карантин

Рада йде на карантин на два тижні.

Верховна Рада України через велику кількість хворих йде на карантин до 15 лютого.

Про це повідомив Ярослав Железняк у Telegram.

За його даними, сьогодні, 26 січня, в Раді зареєструвалося 182 нардепа.

"Наступний пленарний тиждень- лише відкриття сесії, кілька голосувань та Рада йде на карантин до 15 лютого. Причина - велика кількість хворих", - написав він.

Нагадаємо, голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні за добу можуть фіксувати від 40 до 60 тисяч хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на початку січня заявляв, що вдруге захворів на COVID-19. Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Читайте також:

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