Загадка, яку вчені не можуть розгадати 60 років: чому Земля пульсує кожні 26 секунд

Сейсмічні поштовхи / © pixabay.com

Реклама

Земля вже понад пів століття подає загадковий «сигнал», який досі не має однозначного пояснення. Йдеться про слабкі, але регулярні сейсмічні коливання, що повторюються приблизно кожні 26 секунд і фіксуються приладами в різних частинах світу.

Про це повідомило видання Popular Mechanics.

Цей феномен, відомий як мікросейсмізм, уперше зафіксували на початку 1960-х років. Тоді американський геолог Джек Олівер, який працював у Геологічній обсерваторії Ламонта-Догерті Колумбійського університету, звернув увагу на дивний ритмічний «шум» у сейсмічних даних.

Реклама

Тоді технічні можливості були недостатні, щоб з’ясувати його джерело. Згодом дослідники встановили, що імпульс надходить із району затоки Бонні в Гвінейській затоці.

Одна з гіпотез пов’язує пульсацію з океанськими хвилями. За цією версією, континентальний шельф у цьому регіоні діє як гігантський природний «барабан»: хвилі, що регулярно накочуються на край шельфу, створюють гармонійні коливання, які поширюються крізь земну кору.

Інша команда науковців припускає вулканічне походження пульсації, адже її осередок розташований неподалік вулкана на острові Сан-Томе — і подібні мікросейсми вже спостерігалися в Японії.

Попри десятиліття спостережень, явище залишається на периферії досліджень, адже не становить загрози та не впливає на землетруси. 2020 року під час глобального карантину, коли людська активність значно знизилась, вчені отримали змогу детальніше простежити за фоном Землі, але пояснити походження 26-секундного «удару» так і не вдалося.

Реклама

Нагадаємо, раніше вчені розкрили таємницю гігантської океанічної западини, яка розташована між Європейською та Африканською плитами в Атлантиці.