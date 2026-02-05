Льодовик Судного дня / © NASA

Наукова група, що досліджує прискорене танення льодовика Туейтс в Антарктиді, зіткнулася з непередбаченою аварією: основне обладнання застрягло в товщі льоду менш ніж за кілометр до мети. Через обмежене погодою «вікно» дослідники могли втратити інструменти на невизначений час.

Про це повідомило видання Futurism.

За даними видання New York Times, яке супроводжувало експедицію, команда пробурила приблизно 30-сантиметрову свердловину завглибшки близько 1000 метрів, використовуючи гарячу воду, аби дістатися до підльодовикових вод «льодовика Судного дня». Проте спеціальні прилади пройшли лише три чверті шляху та зупинилися у льоду за півмилі від цільового шару.

Вчені зазначають, що свердловина почне замерзати вже за 48 годин, якщо не підтримувати її гарячою водою. Це створило критичний часовий тиск: до погіршення погоди гелікоптери мали встигнути доставити або забрати обладнання.

Хоча частину пілотних інструментів вдалося опустити й підняти, основний комплекс так і не досяг зони дослідження. Океанограф і інженер з буріння Кіт Макінсон назвав ситуацію «абсолютно жахливою», наголосивши, що експедиція працює в умовах жорстко обмеженого часу.

Попри провал основного плану, зібрані пілотними датчиками дані стали проривом: уперше вдалося зафіксувати температуру та течію води під центральною частиною льодовика Туейтс. Ці вимірювання свідчать, що вода під ним значно тепліша та рухається швидше, ніж очікували дослідники, що може частково пояснювати прискорене танення.

Науковці зазначають, що хоча експедиція не отримає довгострокових даних, місія є критично важливим доказом. Головний науковець групи Вон Санг Лі підкреслив, що роботу буде продовжено.

Нагадаємо, раніше вчені знайшли раніше невідомий механізм, який «підгризає» льодовики знизу. Це схоже на те, як ви розмішуєте молоко в каві — маленькі вири, які роблять велику біду.