Наука та IT
336
1 хв

На Сонці стався найпотужніший спалах 2026 року: що буде далі

За прогнозами експертів, Землю накриють магнітні бурі.

Автор публікації
Анастасія Павленко
На Сонці з'явилася гігантська пляма

На Сонці з'явилася гігантська пляма / © Credits

На Сонці з’явилася гігантська пляма 4366. Вона не існувала ще кілька днів тому. Але дуже швидко її розміри досягли половини знаменитої Каррингтонської плями.

Про це повідомляє сайт відстеження сонячної погоди SpaceWeather.

Гігантські розміри роблять цю пляму нестабільною, за 24 години вона випустила 27 сонячних спалахів. 23 — класу М, і чотири — класу Х. Найсильніший з них, Х8, став найпотужнішим спалахом цього року.

Національне агентство атмосферних і океанографічних досліджень США підтвердило, що спалах супроводжували кілька корональних викидів маси (КВМ), жоден з яких, утім, не спрямований прямо на Землю. Водночас очікуються удари, які можуть спричинити магнітні бурі категорії G1 і G2 5-6 лютого.

Раніше повідомлялося, що 5 лютого сонячна активність буде високою. Очікується потужна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень).

Магнітні бурі — це процеси, які відбуваються на поверхні Сонця. Вони викидають у космос енергію, яка, досягаючи магнітного поля Землі, може впливати на самопочуття метеозалежних людей.

336
