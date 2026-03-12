ТСН у соціальних мережах

До Землі наближається небезпечний астероїд: що кажуть у NASA

Астероїд пронесеться біля нашої планети на відстані, ближчій, ніж Місяць.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Американське аерокосмічне агентство NASA стежить за астероїдом розміром з автобус, який рухається до нашої планети зі швидкістю понад 21 500 миль на годину.

Про це повідомляє Newsweek з посиланням на Центр дослідження навколоземних об’єктів (CNEOS).

Очікується, що космічний камінь, відомий як 2026 EG1, діаметром близько 12 метрів, зблизиться з нашою планетою у п’ятницю, 13 березня.

Астероїд пройде на відстань лише 318 000 кілометрів — це ближче, ніж Місяць.

Що відомо про рух астероїдів

Астероїди — це невеликі кам’янисті маси, що залишилися від формування Сонячної системи близько 4,6 мільярда років тому. Вони зосереджені в головному поясі астероїдів, який розташований між орбітами Марса та Юпітера.

Як пояснюють в NASA, деякі астероїди «слідують траєкторіями, що циркулюють у внутрішній частині Сонячної системи, включаючи навколоземні астероїди, тоді як інші залишаються поза орбітою Нептуна».

Навколоземні об’єкти мають орбіти, які підводять їх на відстань 190 мільйонів кілометрів від Сонця та в «орбітальний район» Землі.

Нагадаємо, астероїд, який упав на Землю приблизно 43-46 мільйонів років тому, залишив після себе гігантський кратер у Північному морі, а його удар спричинив цунамі заввишки понад 100 метрів.

