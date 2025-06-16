Штучний інтелект / © Pixabay

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Через 10 років штучний інтелект досягне рівня загального інтелекту, кардинально змінить життя людства, відкриє нові горизонти в медицині, екології та енергетиці, забезпечить радикальний достаток і допоможе колонізувати космос, започаткувавши епоху процвітання.

Про це пише Wired.

Генеральний директор DeepMind, британський науковець Деміс Гассабіс зробив надважливий прогноз щодо майбутнього технологій і людства. За його словами, існує приблизно 50-відсоткова ймовірність, що сильний або загальний штучний інтелект (ЗШІ) з’явиться вже впродовж наступних 5–10 років, тобто близько 2030 року.

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Цей прорив у розвитку штучного інтелекту, на думку Гассабіса, знаменує початок нової ери — часу, коли людство зможе максимально розкрити свій потенціал і здійснити науково-технічний прорив. Він уявляє, що саме ця технологія дозволить людині колонізувати космос і навіть галактики, що відкриє безпрецедентні можливості для розвитку цивілізації.

Загальний штучний інтелект — це гіпотетична система, здатна виконувати будь-які інтелектуальні завдання на рівні або навіть вище за людський мозок. Відмінність від сучасного ШІ полягає в універсальності: ЗШІ не потребуватиме спеціального навчання для кожного завдання, а зможе адаптуватися і вчитися самостійно.

Гассабіс також підкреслює, що ця технологія принесе «радикальний достаток», відкриваючи нові знання в медицині, екології, енергетиці та допоможе вирішити проблему нерівномірного розподілу ресурсів у капіталістичному світі. За його словами, ЗШІ може стати ключем до справедливішого розподілу благ і покращення життя для всіх людей.

Прогнози такого масштабу від провідного експерта у сфері штучного інтелекту свідчать про те, що час глобальних змін і наукових відкриттів настає набагато швидше, ніж раніше припускали. Майбутнє вже близько, і воно обіцяє бути революційним.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що штучний інтелект дав несподівану відповідь про те, хто написав Біблію.