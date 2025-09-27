Найпрестижніші автошоу, мільйони переглядів та шлях до успіху у США

Реклама

Роман Басюк прибув до США у 2022 році у пошуках своєї мрії. З дитинства він мав пристрасть до автосвіту. Як відомо зі статистики, саме у США зосереджена найбільша кількість спортивних та екзотичних автомобілів у світі, Більше мільйона екзотичних авто таких як Porsche 911, Ferrari, Lamborghini та інші. Що може показатися великою кількістю, але насправді це менше 0.3% від усього обсягу авто у США. Тому Роман потрапив у справжній автомобільний рай.

Завдяки досвіду у веденні соціальних мереж, який він мав ще в Україні, він точно знав, чим хоче займатися у США, і повністю присвятив цьому свій час, кар'єру та енергію. Він почав свій шлях із розвитку соціальних мереж для автомобільних брендів і створення якісного візуального контенту.

Минуло лише пів року після його переїзду, і Роман вже працював із одним із найпрестижніших Porsche-дилерів на Західному узбережжі Америки. Ще через кілька місяців він отримав можливість виконувати роль медіа партнера на найпрестижніших автошоу світу, таких як Monterey Car Week. Усього за рік він встиг зробити колаборації з Porsche, Grand Prix Motors та багатьма іншими відомими брендами.

Як це можливо? Як молодий хлопець може так швидко отримати популярність і визнання у новій країні?

Відповідь проста — сила соціальних мереж. Сьогодні їхній вплив величезний, і якщо ти створюєш якісний контент і вмієш працювати з аудиторією, бренди самі хочуть співпрацювати.

Саме тому Роман зосередив усі свої зусилля та вміння на розвитку соцмереж. Автомобільна спільнота найбільше сконцентрована в Instagram. Наприклад, офіційна сторінка Porsche має там майже 30 мільйони підписників у Інстаграмі, тоді як на YouTube лише 1 мільйон. Так само працюють і більшість інших брендів: основна активність та найбільша аудиторія зосереджена саме в Instagram.

Завдяки своєму баченню, цікавим ідеям і вмінню “продавати через картинку”, Роман здобув популярність як серед глядачів, так і серед бізнесу, який завдяки його роботі отримує приріст продажів. Його підхід показує, що соціальні мережі відкривають нові можливості, якщо вміти їх використовувати