Наука та IT
283
Учені виявили мумію чоловіка, який помер на шахті понад тисячу років тому

Муміфіковані останки чоловіка свідчать про те, що він, ймовірно, загинув в результаті нещасного випадку на стародавньому родовищі бірюзи в Чилі.

Мумія

Мумія / © Associated Press

В Атакамі археологи відкопали мумію чоловіка, який помер близько 1000 років тому під завалами. Імовірно, він був шахтарем.

Про це пише livescience.

Муміфіковані рештки чоловіка було виявлено поблизу давньої бірюзової копальні біля міста Ель-Сальвадор на півночі Чилі. Саме надзвичайна сухість повітря й стала причиною природної муміфікації тіла

Поруч із тілом археологи вивили поховальний інвентар.

Той факт, що чоловіка поховали з луком і стрілами, натякає на його статус мисливця або воїна, але водночас присутність набору для галюциногенів і місце вияивлення біля шахти дають підстави вважати його насамперед гірником.

За допомогою радіовуглецевого аналізу науковці встановили, що чоловік жив між 894 і 1016 роками нашої ери. За антропологічними ознаками чоловік мав вік приблизно від 25 до 40 років.

Нагадаємо, експерти вивчили єдину відому на даний момент мумію, яка відрізняється яскравим зеленим відтінком. Це останки підлітка, який помер 200-400 років тому в Італії.

