Як час на Місяці відрізняється від земного: дослідження вчених

Час на Місяці йде на 0,0000575 секунд швидше, ніж на Землі щодня.

Такого висновку дійшли вчені у дослідженні, опублікованому в журналі arXiv, пише IFLScience.

Попри те, що це незначна різниця, вона може мати важливе значення для точних космічних операцій, як-от стикування або посадка космічних апаратів.

На місяці наразі немає узгодженого часового поясу. Безпілотні місії зазвичай використовують час країни, звідки був запущений апарат.

"Наприклад, якщо космічний апарат запустили з США, він використовуватиме американський час. Пілотовані місії "Аполлон" використовували так званий Ground Elapsed Time (GET), тобто рахували час від моменту запуску", - йдеться в повідомленні.

Вчені пояснюють, що координований місячний час допоможе уникнути непорозумінь і забезпечить точний зв'язок між Землею і Місяцем. Тоді як ігнорування різниці в часі може призвести до помилок під час космічних операцій.

"Наприклад, якщо передавач на Землі і приймач на Місяці будуть налаштовані на різний час, це призведе до помилки у вимірюванні відстані. Для таких операцій, як-от стикування або посадка космічних апаратів, потрібна дуже висока точність", - вказано в повідомленні.

Наразі точно відомо одне – Місяць не матиме літнього часу, оскільки його день триває 29,5 земних днів.

"Встановлення стандартизованого місячного часу є важливим кроком для майбутніх місій. Це забезпечить координацію між різними апаратами на Місяці та полегшить співпрацю між різними космічними агентствами", – йдеться у дослідженні.

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Додамо, дослідники попереджають, що найближчим часом ми зіткнемося з безпрецедентними змінами клімату.

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