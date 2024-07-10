Плани Заходу провалились або як Путін не став вигнанцем: гучна стаття Bloomberg

За два місяці Путін провів понад 20 дипломатичних зустрічей на найвищому рівні як у Росії, так і в інших країнах.

Російський президент перебуває у вирі дипломатичних відносин, зриваючи спроби Заходу зробити його міжнародним вигнанцем після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Про це пише Bloomberg.

"Усього за два місяці з початку свого п'ятого президентського терміну у травні Путін провів понад 20 зустрічей із лідерами країн Європи, Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу", – пише видання.

За цей короткий проміжок часу кремлівський диктатор здійснив шість закордонних візитів, яким не завадив виданий торік ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт за військові злочини, скоєні в Україні.

Серед лідерів держав, з якими зустрічався Путін, були представники пострадянських країн, які почуваються зобов'язаними підтримувати добрі відносини з Росією, а також країн антиамериканського табору. Але були також і ті, хто заявив про свою нейтральну позицію щодо загарбницької війни, яку РФ веде в Україні.

"Це показує, що зусилля російського лідера щодо залучення так званого Глобального Півдня як противаги світовому порядку, в якому домінують США, приносять дивіденди", — зазначають автори статті.

Зокрема, Путін активно зміцнює дружні стосунки з головою КНР Сі Цзіньпіном, до якого прилетів майже одразу після своєї чергової інавгурації. Під час цього візиту Путін та Сі пообіцяли "зміцнити всеосяжну стратегічну координацію" між своїми країнами.

У Москві відбулася ще одна важлива для Путіна зустріч. У понеділок, 8 липня, коли російські ракети вдарили по дитячій лікарні, пологовому будинку, житлових будинках та іншим цивільним об'єктам в Україні, Путін приймав у своїй резиденції прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді. Попри воєнні злочини, які чинить російська армія, спрямована Кремлем, Індія залишається одним із найбільших покупців російської зброї та сирої нафти.

Незадовго до саміту НАТО у Вашингтоні господаря Кремля також відвідав і угорський "миротворець" Віктор Орбан, який після початку періоду головування Угорщини в Європейському Союзі активно просуває свою "місію миру". Орбан, якого вважають найдружнішою Росії фігурою в НАТО та ЄС, уже встиг відвідати Україну та Китай.

Ще одна "темна конячка" НАТО — президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган — зустрівся з Путіним на полях саміту ШОС. При цьому турецький лідер заявив, що член НАТО Туреччина хоче "надалі розвивати теплі відносини" з Росією, а також запросив Путіна відвідати Туреччину найближчим часом.

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Не полінувався Путін поїхати у червні й до Північної Кореї, де підписав пакт про взаємну оборону з лідером Кім Чен Ином, який пообіцяв "беззастережно" підтримати Росію у її війні з Україною. А з Пхеньяну російський президент вирушив до В'єтнаму, який проігнорував невдоволення США цією зустріччю.

Крім цих, ймовірно, найбільш значущих дипломатичних візитів, Путін зустрівся з лідерами Азербайджану, Казахстану, Монголії, Пакистану і Катару на полях саміту ШОС в Астані. У Росії він приймав своїх колег із Зімбабве, Болівії, Республіки Конго, Куби, Вірменії, Таджикистану та Бахрейну. За цей період Путін також встиг відвідати Узбекистан та Білорусь.

Автори статті зазначають, що у жовтні Росія проведе саміт розширеної групи країн БРІКС, на який мають приїхати для зустрічі з Путіним лідери Бразилії, Індії, Китаю, Південної Африки, Ірану, Єгипту, Ефіопії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, Байден на відкритті саміту НАТО заявив, що Путін обов'язково програє війну проти України.

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