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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Чи є від хрущів користь: експерт розповів про несподівану роль комах

Вони зимують на глибині метра, а їхні личинки переробляють мертві корені. Невідома роль хрущів у природі.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Хрущ

Хрущ / © Unsplash

Вони з’являються масово раз на кілька років, гудять у кронах дерев, а потім зникають. Але головна робота хрущів відбувається під землею — там, де їхні личинки створюють основу для родючих ґрунтів і не дають лукам перетворитися на ліси.

Про це повідомив ентомолог Сергій Глотов у коментарі для «Українського радіо».

Ентомолог пояснює: майже всі види комах мають циклічні сплески чисельності раз на 5–15 років. Коли зменшується кількість їхніх природних ворогів — птахів, паразитів, — хрущі активно розмножуються. А потім природа знову знаходить баланс.

Більшість життя хрущі проводять у ґрунті: личинки живляться відмерлими коренями, перетворюючи їх на родючий гумус. Без цієї «роботи» ґрунт втратив би свою структуру. Крім того, поїдаючи коріння, вони стримують заростання лук чагарниками й деревами.

Ці комахи зимують на глибині понад метр, тому їм не страшні навіть сильні морози. Вони вміють пристосовуватися до різних умов, головне — щоб земля не була переорана. Наразі їхній популяції ніщо не загрожує, а основний регулятор чисельності — птахи, які не дають хрущам розмножуватися надміру.

Найбільший ворог хрущів

Личинки хруща проводять під землею цілих 4 роки — і це не випадковість. Таке тривале підземне існування дає їм дві ключові переваги: захист від хижаків і збалансоване харчування.

Найбільші вороги комах — птахи. Тому багато видів ховаються вдень, маскуються під листя або живуть у ґрунті. Личинки хруща не виняток: у землі вони в безпеці. Крім того, природа розподілила ресурси так, щоб дорослі жуки (імаго) харчувалися листям, а личинки — корінням. Так вони не конкурують за їжу в межах свого виду.

Личинки різного віку харчуються по-різному:

  • Молодші — органікою, дрібним корінням, відмерлими частинами рослин.

  • Старші — живляться молодим корінням, через що можуть завдавати шкоди садам.

Взимку вони закопуються на глибину 1–1,2 м — нижче зони промерзання. Тому їм не страшні навіть найсуворіші морози. На 4-й рік личинка робить «колиску» з ґрунту, заляльковується, а навесні з’являється дорослий жук.

Як природа захищає дерева

На кожній рослині живуть 40–50 видів комах, які поїдають листя, живуть під корою або запилюють квіти. Хрущі — лише одна з цих ланок. Якщо їхня чисельність не виходить з-під контролю, дерева легко відновлюються: пошкоджене листя росте знову.

Хрущі здатні підніматися на висоту дерев, але іноді їх приваблює штучне світло — на рівні 8–9 поверху вони можуть кружляти біля ліхтарів. Це через те, що комахи орієнтуються на місяць, і будь-який яскравий об’єкт збиває їх з курсу. Проте в природі вони рідко літають вище крон — їм просто немає потреби ставити рекорди.

Користь хрущів

Ці комахи — не просто джерело гудіння над садами. Вони ключові для екосистеми:

  • Деструктори — їхні личинки переробляють відмерлі корені, забезпечуючи родючість ґрунту.

  • Регулятори рослинності — без них луки швидко заросли б чагарниками та деревами.

  • Кормова база — хрущами живляться птахи, їжаки та інші тварини, підтримуючи баланс у природі.

Як захистити город від хрущів

Хрущі уникають відкладати яйця в орану землю, тому найкращий спосіб захисту — перекопування ділянки під час їхнього льоту. Хімічна боротьба неефективна й небезпечна: отруєння ґрунту може зашкодити більше, ніж самі комахи.

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