Додайте це під час варіння макаронів: вони вийдуть смачними й ароматними навіть без вершкового масла

Це простий, доступний і ефективний спосіб зробити страву неймовірно смачною без зайвих добавок

Автор публікації
Віра Хмельницька
Як правильно варити макарони

Як правильно варити макарони

Більшість людей варять макарони за звичною схемою: вода, сіль і трохи вершкового масла чи олії. Але є простий кулінарний прийом, який дозволяє значно покращити смак страви без додавання жиру. Секрет полягає в одному доступному продукті, який точно є на вашій кухні.

Що додати в макарони під час варіння, щоб покращити їхній смак

Головний секрет — це звичайнісінький часник. Досвідчені кухарі радять додавати у воду кілька зубчиків часнику. Під час варіння він віддає свій аромат, і макарони набувають легкого, але дуже приємного смаку. Це робить страву більш насиченою навіть без додаткових жирів.

Після варіння часник можна просто вийняти — він уже виконав свою функцію.

Часник містить ефірні олії, які добре розчиняються у гарячій воді. Макарони вбирають частину цієї ароматної рідини, завдяки чому смак стає глибшим і цікавішим. Це простий спосіб «збагатити» страву без зайвих калорій.

Як правильно використовувати часник для приготування макаронів

Часник краще злегка розчавити ножем, а не різати, так він віддасть більше аромату. Додавати його потрібно одразу після закипання води. Оптимально — 2-3 зубчики на каструлю води.

Щоб зробити смак ще більш виразним, можна додати:

  • сухі трави, наприклад, орегано чи базилік;

  • дрібку куркуми для кольору і легкого аромату;

  • трохи лимонної цедри для свіжості.

Ці інгредієнти підсилюють ефект і роблять макарони більш цікавими на смак.

Найпоширеніша помилка. Багато хто додає олію у воду, щоб макарони не злипалися. Насправді це заважає соусу «огортати» пасту. Краще просто правильно варити макарони і використовувати ароматні добавки.

