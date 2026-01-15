- Дата публікації
Як правильно українською мовою — павербанк чи повербанк
Хоча більшість користувачів пишуть і вимовляють «повербанк», ця форма не має словникового підтвердження.
Від початку блекаутів слово «павербанк» стало частиною побуту українців. Однак, виникає запитання: як правильно вживати цю іншомовну назву — через «а» чи «о»?
Як правильно назвати «павербанк»
Power bank (англійською) — це портативний зарядний пристрій для зарядки ґаджета, коли немає можливості підживити його з допомогою електроенергії.
Українською такий зовнішній акумулятор, портативний зарядний пристрій називаємо «повербанком», а не «павербанком».
Дослівний переклад з англійської – «банк сили», «банк потужності».
Зокрема, онлайн-словник «Горох» — подає обидві форми: поверанк та паверанк.
Які синоніми можна використовувати:
накопичувач
акумулятор
додаткова батарея
акумуляторна батарея
