Слово «павербанк» не зафіксоване в словниках з української мови / © Pixabay

Від початку блекаутів слово «павербанк» стало частиною побуту українців. Однак, виникає запитання: як правильно вживати цю іншомовну назву — через «а» чи «о»?

Як правильно назвати «павербанк»

Power bank (англійською) — це портативний зарядний пристрій для зарядки ґаджета, коли немає можливості підживити його з допомогою електроенергії.

Українською такий зовнішній акумулятор, портативний зарядний пристрій називаємо «повербанком», а не «павербанком».

Дослівний переклад з англійської – «банк сили», «банк потужності».

Зокрема, онлайн-словник «Горох» — подає обидві форми: поверанк та паверанк.

Які синоніми можна використовувати:

накопичувач

акумулятор

додаткова батарея

акумуляторна батарея

