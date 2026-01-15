ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв

Як правильно українською мовою — павербанк чи повербанк

Хоча більшість користувачів пишуть і вимовляють «повербанк», ця форма не має словникового підтвердження.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Слово "павербанк" не зафіксоване в словниках з української мови

Слово «павербанк» не зафіксоване в словниках з української мови / © Pixabay

Від початку блекаутів слово «павербанк» стало частиною побуту українців. Однак, виникає запитання: як правильно вживати цю іншомовну назву — через «а» чи «о»?

Як правильно назвати «павербанк»

Power bank (англійською) — це портативний зарядний пристрій для зарядки ґаджета, коли немає можливості підживити його з допомогою електроенергії.

Українською такий зовнішній акумулятор, портативний зарядний пристрій називаємо «повербанком», а не «павербанком».

Дослівний переклад з англійської – «банк сили», «банк потужності».

Зокрема, онлайн-словник «Горох» — подає обидві форми: поверанк та паверанк.

Які синоніми можна використовувати:

  • накопичувач

  • акумулятор

  • додаткова батарея

  • акумуляторна батарея

Раніше ми писали про те, як говорити та писати правильно українською мовою «проєкт». Правильний варіант написання дізнайтеся у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
151
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie