Як треба пити каву, щоб напій допомагав розганяти метаболізм і спалювати жир

Як схуднути за допомогою кави / © Pixabay

Реклама

Кава давно перестала бути просто ранковим ритуалом. За правильного підходу цей напій може стати природним помічником для обміну речовин і контролю ваги. Проте не кожна чашка кави працює на користь фігурі, тому важливо знати, коли, як і з чим її пити, щоб отримати максимальний ефект.

Чому кава впливає на метаболізм

Кофеїн стимулює центральну нервову систему, прискорює серцебиття та підвищує термогенез — процес, під час якого організм витрачає більше енергії. Саме тому після кави з’являється відчуття бадьорості, а обмін речовин тимчасово активізується.

Як правильно пити каву, щоб швидше схуднути