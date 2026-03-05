Які собаки найрідше хворіють: ветеринар назвала 10 порід із міцним здоров’ям

Хаскі / © pixabay.com

Деякі породи собак від природи мають міцніше здоров’я, ніж інші, і рідше потребують частих візитів до ветеринара. За словами ветеринарки Лізи Кан, існує щонайменше десять порід, які статистично менше схильні до захворювань завдяки своїй генетиці та історії розведення.

Про це повідомило видання Express.

Фахівчиня пояснює, що під час вибору домашнього улюбленця люди зазвичай звертають увагу на зовнішність і характер тварини. Водночас стан здоров’я також відіграє важливу роль, адже витрати на лікування, догляд і профілактику можуть бути значними. Деякі породи, за її словами, відрізняються витривалістю та загалом потребують менше медичного втручання.

До списку найздоровіших собак ветеринарка віднесла:

Австралійського пастушого собаку — витривалу робочу породу з великим запасом енергії. Їх виводили для тривалої роботи, тому вони добре пристосовані до активного способу життя та рідше мають проблеми зі здоров’ям.

Бордер-коллі — одну з найрозумніших порід собак. Їхня працездатність, любов до руху та постійна активність допомагають підтримувати гарну фізичну форму і зберігати здоров’я протягом життя.

Австралійську вівчарку — породу, яку розводили як робочу, тому вона відома витривалістю. Ці собаки поєднують ефектну зовнішність, густу шерсть і міцний організм.

Сибірського хаскі — породу, сформовану для життя та роботи у холодному кліматі. Хоча їхня густа шерсть потребує регулярного догляду, ці собаки відомі своєю природною силою та витривалістю.

Басенджі — породу, яка вирізняється не лише хорошим здоров’ям, а й особливою будовою голосових зв’язок. Через це собаки практично не гавкають, що робить їх тихішими за більшість інших порід.

Шиба-іну — давню японську породу невеликого розміру з характерною «лисячою» зовнішністю. Завдяки сильній генетиці цих собак часто відносять до порід із міцним здоров’ям.

Бігля — активну мисливську породу, яка історично використовувалася для полювання. Постійний рух і витривалість допомагають цим собакам зберігати гарний фізичний стан.

Лабрадора-ретривера — одну з найпопулярніших сімейних порід. Вони зазвичай мають добре здоров’я, але потребують збалансованого харчування та регулярних фізичних навантажень, щоб уникнути проблем із суглобами.

Кокер-спанієля — популярну породу собак середнього розміру. Через компактну статуру вони рідше мають деякі проблеми зі здоров’ям, однак їхні вуха потребують регулярного догляду, щоб запобігти інфекціям.

Собак змішаних порід — вони часто мають генетичну різноманітність, що може зменшувати ризик спадкових хвороб.

Нагадаємо, раніше ветеринарний лікар застеріг власників собак від популярної практики годування сирим м’ясом, наголосивши на потенційних ризиках для здоров’я тварин і людей.