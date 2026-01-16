ТСН у соціальних мережах

Ключові дати 2026 року, які змінюють все — любов, гроші та долю: запишіть і тримайте під рукою

Які дні 2026 року можуть вплинути на фінанси, кар’єру та стосунки. Плануйте важливі справи та використовуйте енергетику сприятливих дат на повну.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Гороскоп на 2026 рік для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 2026 рік для всіх знаків зодіаку / © Mixnews

2026 рік обіцяє бути насиченим змінами у всіх сферах життя. Астрологи виділяють ключові дати, які особливо впливають на фінанси, кар’єру та особисті стосунки. Планування важливих подій у ці періоди підвищує шанси на успіх і стабільність, а також допомагає уникнути непотрібних помилок.

Січень — фінанси та нові можливості

У перший місяць року особливо сприятливими для фінансів вважають 4 та 10 січня. Сонце та Юпітер створюють умови для укладання вигідних угод, отримання доходу та запуску нових проєктів. 14-15 січня — ідеальний час для дій у стосунках і кар’єрі, бо енергія дня підтримує зміни.

Лютий — романтика й інтуїція

Особливо сильними днями для особистого життя є 17 та 18 лютого. У цей період можна розвивати стосунки та довіряти своїй інтуїції, яка допомагає ухвалювати важливі рішення щодо кохання та фінансів.

Березень — ретроградний Меркурій

Від 26 лютого до 20 березня Меркурій перебуває у ретроградній фазі, тому слід перевіряти документи, угоди та фінансові плани. Це також період, коли варто приділити увагу спілкуванню у стосунках та уникати поспішних рішень.

Квітень — нові можливості

Від 26 квітня Уран у Близнятах відкриває нові можливості у роботі, фінансах та творчих справах. Це вдалий час для старту бізнесу, зміни роботи або впровадження нестандартних рішень.

Травень — стабільність і гармонія

6, 13, 23 та 31 травня сприятливі для романтики, заручин та зміцнення стосунків. Також це час для стабільних фінансових рішень.

Червень-липень — перегляд планів

Ретроградний Меркурій від 29 червня до 23 липня вимагає уважності у фінансах і роботі. Повернення до старих проєктів може стати дуже вигідним, якщо ретельно все перевірити.

Серпень — затемнення і внутрішні зміни

12 та 28 серпня — дні сонячного та місячного затемнення, що можуть впливати на емоції, фінанси та стосунки. Важливо планувати дії обережно і прислухатися до інтуїції.

Жовтень -листопад — ретроградна Венера

Від 3 жовтня до 13 листопада ретроградна Венера закликає переглянути фінансові рішення та стосунки. Це час аналізу і корекції старих домовленостей, а не нових починань.

Грудень — завершення року та підбиття підсумків

5 та 21 грудня вважаються ключовими днями для завершення справ, укладання угод та аналізу минулого року. Це сприятливий період для фінансового планування на наступний рік та підбиття підсумків у стосунках. Важливо завершувати старі проєкти й уникати ризикових рішень, бо енергія цих днів сприяє стабільності та гармонії.

