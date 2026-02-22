ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 22 лютого: яка буде її активність

Сьогодні очікуються спокійні геомагнітні умови.

Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У неділю, 22 лютого, утримаються спокійні геомагнітні умови. Магнітна буря матиме К-індексом 1,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Хоча протягом останніх кількох днів спостерігалося кілька викидів корональної маси, вони не були спрямовані на Землю. Саме тому, за даними науковців, будь-які потенційні ковзні впливи будуть мінімальними.

Магнітна буря 22 лютого. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 22 лютого. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, серйозна магнітна буря не прогнозується. Слабкі коливання не повинні суттєво вплинути на самопочуття людей.

