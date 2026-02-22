- Дата публікації
Магнітна буря 22 лютого: яка буде її активність
Сьогодні очікуються спокійні геомагнітні умови.
У неділю, 22 лютого, утримаються спокійні геомагнітні умови. Магнітна буря матиме К-індексом 1,7.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.
Хоча протягом останніх кількох днів спостерігалося кілька викидів корональної маси, вони не були спрямовані на Землю. Саме тому, за даними науковців, будь-які потенційні ковзні впливи будуть мінімальними.
Зауважимо, серйозна магнітна буря не прогнозується. Слабкі коливання не повинні суттєво вплинути на самопочуття людей.