Не треба поспішати, бо врожаю не буде: який ідеальний час для сіяння перцю на розсаду

Коли сіяти перець на розсаду / © Unsplash

Перець — одна з найвибагливіших овочевих культур, особливо на початковому етапі розвитку. Саме від того, коли ви посієте насіння, залежить якість розсади, сила кореневої системи та майбутній урожай. Дуже ранній посів, так само, як і пізній, може негативно позначитися на розвитку рослин. Тому важливо вибрати оптимальний період, який забезпечить правильний світловий день, стабільні рівні температури та достатню кількість часу для формування міцної розсади.

Який ідеальний час для висівання перцю на розсаду

Перець має довгий період вегетації — у середньому 110-150 днів. Тому його треба сіяти на розсаду. Але надмірна поспішність лише шкодить: розсада витягується, слабне, корені ущільнюються в контейнері, а самі рослини важче приживаються після висаджування у ґрунт.

Ідеальні терміни сіяння перцю залежать від регіону, температури в оселі та умов подальшого садіння. У середньому фахівці радять дотримуватися таких строків:

Південні регіони: до 20 лютого.

Центральний регіон України: до 28 лютого.

Західні та північні регіони: 1-15 березня.

Такі строки сіяння дають можливість отримати міцну розсаду, яку можна висадити у відкритий ґрунт чи теплицю в середині або наприкінці травня.

Чому не можна сіяти надто рано

Багато городників роблять помилку, висіваючи перець надто рано. Це небажано, бо:

Взимку мало природного світла — розсада витягується.

Довге перебування в маленькому контейнері призводить до пригнічення коренів.

Рослина може зупинитися в зростанні після пересаджування.

Виснажена розсада гірше переносить стрес і хвороби.

Ідеальний час для сіяння перцю на розсаду — коли світловий день вже достатньо довгий, а у квартирі стабільно тепло.