Ці джинси з дев’яностих знову повернулися в моду: маскують живіт і видовжують ноги

Які моделі джинсів найкраще підкреслюють фігуру, приховують живіт і візуально видовжують фігуру.

Які джинси в моді 2026 року

Які джинси в моді 2026 року / © www.freepik.com/free-photo

Джинси вже давно перестали бути просто повсякденним одягом, вони визначають стиль, підкреслюють фігуру та здатні кардинально змінити пропорції тіла. 2026 року в моду повернулися одразу кілька моделей із минулого століття. Дехто пам’ятає їх із юності, інші відкривають заново, але всі погоджуються в одному: ці фасони роблять фігуру стрункішою, приховують зайві кілограми і створюють ефект довших ніг.

Джинси з високою талією

Які джинси в моді 2026 року / © Фото з відкритих джерел

Які джинси в моді 2026 року / © Фото з відкритих джерел

Колись це була звичайна модель, а сьогодні — головний інструмент візуальної корекції фігури. Переваги цих джинсів:

  • миттєво маскують живіт;

  • піднімають лінію талії, роблячи ноги довшими;

  • формують красивий силует навіть без ременя;

  • підходять для будь-якого віку й типу фігури.

Це найуніверсальніша модель 2026 року, яка робить фігуру більш пропорційною.

Прямі джинси

Які джинси в моді 2026 року / © Фото з відкритих джерел

Які джинси в моді 2026 року / © Фото з відкритих джерел

Їхня простота — головний тренд сучасного мінімалізму. Переваги джинсів:

  • створюють чітку вертикаль, що візуально робить фігуру стрункішою;

  • не облягають стегна, тому не підкреслюють проблемні зони;

  • ідеально поєднуються з будь-яким взуттям — кедами, черевиками, підборами;

  • доречні у повсякденних та святкових образах.

Це саме ті «вічні» джинси, які завжди мають стильний і розкішний вигляд.

Джинси-мом

Які джинси в моді 2026 року / © Фото з відкритих джерел

Які джинси в моді 2026 року / © Фото з відкритих джерел

Повернулися на модний олімп, бо дуже зручні, практичні та вдало підкреслюють талію. Вони:

  • мають високий пояс і штанини вільного крою, тому візуально коригують фігуру;

  • приховують животик, боки та округлі стегна;

  • дуже комфортні, тому підходять для щоденного носіння;

  • чудово працюють у спортивних і casual-образах.

Джинси-мом стали улюбленою моделлю для жінок за сорок, адже омолоджують загальний образ і мають стильний вигляд.

Широкі прямі джинси

Які джинси в моді 2026 року / © Фото з відкритих джерел

Які джинси в моді 2026 року / © Фото з відкритих джерел

Раніше їх носили як робочий одяг, а зараз вони — символ вільного, елегантного та яскравого стилю. Такі джинси:

  • ефектно звужують талію;

  • приховують будь-які недоліки нижньої частини тіла;

  • мають дорогий та елегантний вигляд;

  • не обтягують ноги, що додає комфорту та легкості.

Широкі джинси підходять для тих, хто хоче мати стильний вигляд без зайвих деталей у своєму образі.

