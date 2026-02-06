- Дата публікації
Ці джинси з дев’яностих знову повернулися в моду: маскують живіт і видовжують ноги
Які моделі джинсів найкраще підкреслюють фігуру, приховують живіт і візуально видовжують фігуру.
Джинси вже давно перестали бути просто повсякденним одягом, вони визначають стиль, підкреслюють фігуру та здатні кардинально змінити пропорції тіла. 2026 року в моду повернулися одразу кілька моделей із минулого століття. Дехто пам’ятає їх із юності, інші відкривають заново, але всі погоджуються в одному: ці фасони роблять фігуру стрункішою, приховують зайві кілограми і створюють ефект довших ніг.
Джинси з високою талією
Колись це була звичайна модель, а сьогодні — головний інструмент візуальної корекції фігури. Переваги цих джинсів:
миттєво маскують живіт;
піднімають лінію талії, роблячи ноги довшими;
формують красивий силует навіть без ременя;
підходять для будь-якого віку й типу фігури.
Це найуніверсальніша модель 2026 року, яка робить фігуру більш пропорційною.
Прямі джинси
Їхня простота — головний тренд сучасного мінімалізму. Переваги джинсів:
створюють чітку вертикаль, що візуально робить фігуру стрункішою;
не облягають стегна, тому не підкреслюють проблемні зони;
ідеально поєднуються з будь-яким взуттям — кедами, черевиками, підборами;
доречні у повсякденних та святкових образах.
Це саме ті «вічні» джинси, які завжди мають стильний і розкішний вигляд.
Джинси-мом
Повернулися на модний олімп, бо дуже зручні, практичні та вдало підкреслюють талію. Вони:
мають високий пояс і штанини вільного крою, тому візуально коригують фігуру;
приховують животик, боки та округлі стегна;
дуже комфортні, тому підходять для щоденного носіння;
чудово працюють у спортивних і casual-образах.
Джинси-мом стали улюбленою моделлю для жінок за сорок, адже омолоджують загальний образ і мають стильний вигляд.
Широкі прямі джинси
Раніше їх носили як робочий одяг, а зараз вони — символ вільного, елегантного та яскравого стилю. Такі джинси:
ефектно звужують талію;
приховують будь-які недоліки нижньої частини тіла;
мають дорогий та елегантний вигляд;
не обтягують ноги, що додає комфорту та легкості.
Широкі джинси підходять для тих, хто хоче мати стильний вигляд без зайвих деталей у своєму образі.