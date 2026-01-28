Обігрів під час блекауту: експерти назвали методи, які можуть вас убити

Блекаут

В умовах регулярних відключень електроенергії та перебоїв з опаленням українці масово шукають альтернативні джерела тепла. В інтернеті поширюється безліч порад, як зігріти квартиру за допомогою газової плити, свічок чи навіть розпеченої цегли. Однак фахівці б’ють на сполох: більшість цих «народних методів» є вкрай небезпечними для життя.

Про це пишуть «Новини. LIVE».

Експерти наголошують, що використання приладів не за призначенням несе більше шкоди, ніж користі. Кустарні методи майже не дають ефективного тепла, проте створюють високий ризик накопичення продуктів горіння у закритому приміщенні.

Фахівці виокремили найпоширеніші та найнебезпечніші «лайфгаки»:

Цегла на газовій конфорці. Цей метод має низьку ефективність, але при тривалому нагріванні розжарена цегла може розколотися, пошкодити газове обладнання або спричинити задимлення. Також існує ризик перегріву елементів плити, що загрожує витоком газу.

Газова духовка та плита. Використання кухонної плити для обігріву — це прямий шлях до отруєння чадним газом та випалювання кисню у квартирі. Крім того, це підвищує ризик вибуху побутового газу.

Керамічні горщики над свічками. Популярний в мережі «обігрівач» зі свічки та горщиків може призвести до накопичення чадного газу через неповне згорання парафіну в обмеженому просторі. Теплова віддача від такого пристрою мізерна.

Каструлі з киплячою водою. Цей спосіб лише підвищує вологість у приміщенні. Висока вологість посилює відчуття холоду («сирий холод») і сприяє швидкій появі цвілі та грибка на стінах.

Окрему загрозу становить використання бензинових або дизельних генераторів у багатоповерхівках. Встановлення генератора на балконі, навіть відкритому, є смертельно небезпечним. Вихлопні гази, що містять токсичний чадний газ (CO), можуть потрапити як у вашу квартиру, так і до сусідів. Окрім того, це грубе порушення правил пожежної безпеки, яке може призвести до займання палива.

Як захистити себе та житло

Для власної безпеки, особливо в умовах використання газового обладнання, експерти наполегливо радять мати вдома мінімальний набір захисту:

Датчик чадного газу. Сигналізатор витоку побутового газу. Вогнегасник.

Використовувати слід виключно сертифіковані прилади, придбані у спеціалізованих магазинах.

Які є безпечні альтернативи

Замість ризикованих експериментів із вогнем, найефективнішим способом зберегти тепло є мінімізація тепловтрат приміщення. Ось дієві та безпечні методи:

Утеплення вікон: використовуйте ущільнювачі та силіконовий герметик для стиків рами.

Теплозберігальна плівка: наклейте спеціальну плівку на скло («третє скло»), що зменшить втрати тепла.

Ізоляція дверей: усуньте протяги за допомогою ущільнювачів по периметру вхідних дверей.

Термоізоляція стін: якщо є можливість, утепліть холодні стіни гіпсокартоном або пінополістиролом.

Ці заходи дозволять підняти температуру в оселі на кілька градусів без ризику для життя та здоров’я родини.

Нагадаємо, на тлі холодів МОЗ і лікарі закликають українців дотримуватися правил безпечного зігрівання: одягатися шарами, вживати теплу калорійну їжу, облаштовувати одну «найтеплішу кімнату» в оселі та уникати використання відкритого вогню. Медики також застерігають, що алкоголь не зігріває, а лише підвищує ризик переохолодження й отруєння чадним газом.