Приступи наступають зненацька / © Pixabay

Панічна атака (ПА) — це раптовий короткочасний сплеск сильного страху або дискомфорту. Дехто може сплутати панічний приступ із захворюваннями серця.

Про те, як визначити панічну атаку пише Health.

Тривожні напади в жодному разі не можна приховувати, із такою проблемою варто звернутися до дипломованого спеціаліста.

Панічна атака настає швидко:

вивільняються гормони

дихання прискорюється

рівень цукру в крові різко підвищується

Тригерами раптової тривоги можуть стати:

генетичний аспект (панічні атаки у батьків)

стрес

фактори з навколишнього середовища

Як правило, панічна атака триває декілька хвилин. Через певний проміжок часу ви починаєте розуміти, що небезпеки немає.

У здорових людей без шкідливих звичок поява панічних атак зазвичай провокує психологічний конфлікт. Якщо людина постійно живе у стані стресу, придушення бажань, страху за майбутнє (за дітей), відчуття власної неспроможності чи невдачі, це може вилитися у панічний розлад.

Методи профілактики ПА включають:

фізичні навантаження — найкраща профілактика у боротьбі з панічними атаками. Чим інтенсивніший спосіб життя, тим менша ймовірність прояву панічних атак

прогулянки на свіжому повітрі — ще один спосіб профілактики панічних атак. Такі прогулянки дуже ефективні та мають тривалу позитивну дію

медитація-спосіб підійде тим, хто може впоратися зі своїми звичками та щодня виконувати складні вправи

Що відбувається з людиною під час нападу

Тривалість нападу може значно відрізнятися, але причиною завжди є певний тригер – фактор, що викликає тривогу. Подібним фактором може стати неприємний запах, несподіваний звук чи оточення людьми. Іноді напади виникають на прогулянках великими торговими центрами, де причиною виступає велике скупчення народу, у метро. Перший напад тривоги виникає під час перенесення сильного емоційного потрясіння, що призводить до збою нормального функціонування нервової системи.

